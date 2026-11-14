टाइप-वन डायबिटीज से बच्चे भी पीड़ित, ये हैं बीमारी के 4 सबसे बड़े कारण

विश्व मधुमेह दिवस विशेष। नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। डायबिटीज का खतरा केवल वयस्कों तक सीमित नहीं है। बच्चों में भी टाइप-वन डायबिटीज के मामले सामने आ रहे हैं। जिला अस्पताल मुरार में हर शुक्रवार को संचालित होने वाली मधुहारी क्लीनिक में अब तक टाइप-वन डायबिटीज के 12 लोग पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें 10 से 15 वर्ष की उम्र के सात बच्चे शामिल हैं।

डायबिटीज विशेषज्ञ कहते हैं कि तनाव, नींद की कमी, भावनात्मक खानपान और शारीरिक निष्क्रियता... ये चार कारण हैं जो हर उम्र के लोगों को डायबिटीज की ओर धकेल रहे हैं। वे कहते हैं डायबिटीज कोई सजा नहीं है, बल्कि यह शरीर का संकेत है कि अब अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करने का समय आ गया है। डायबिटीज की दवा तभी असर करती है जब जीवनशैली में सुधार हो। मरीज को हर महीने अपना ब्लड शुगर चार्ट बनाना चाहिए और 24 घंटे के बदलावों को ट्रैक करना चाहिए।

क्या खाना चाहिए और क्या नहीं

इनसे बचेंः चीनी, शहद, गुड़, जूस, कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल से।

इन्हें अपनाएंः नमकीन नींबू पानी, जलजीरा और नारियल पानी।

अनाज मेंः गेहूं-चने की रोटी, ज्वार या बाजरा को शामिल करें।

दाल मेंः साबुत दालें जैसे मूंग, लोबिया, उड़द और राजमा।

हर भोजन मेंः सलाद और दही को जरूर शामिल करें।

नाश्ते मेंः प्रोटीन युक्त दूध, दही, अंकुरित अनाज और अंडा।

सबसे जरूरी... खाने के बाद 20 मिनट टहलना न भूलें।

खाने के बाद 15 मिनट हाथ घुमाकर टहलें, डायबिटीज में मिलेगा फायदा, 40 प्‍लस वालों को विशेष रूप से

कुछ काम की बात

मिथक 1: चीनी खाने से डायबिटीज होती है।

सच्चाईः सिर्फ चीनी नहीं, हर कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लूकोज बनता है। डायबिटीज तब होती है जब इंसुलिन की कार्यक्षमता बिगड़ जाती है यानी शरीर ग्लूकोज को कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा पाता।

मिथक 2: दालचीनी, करेला या हल्दी से ठीक होती है।

सच्चाईः डायबिटीज ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। हां, शुरुआती अवस्था में संतुलित आहार, व्यायाम और डाॅक्टर की निगरानी में इसे नियंत्रण में लाया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता।

मिथक 3: टाइप वन डायबिटीज ज्यादा गंभीर होती है।

सच्चाईः दोनों ही टाइप गंभीर हैं। टाइप वन में इंसुलिन की कमी होती है, जबकि टाइप दो में शरीर इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाता। दोनों ही समय पर नियंत्रित न हो तो जानलेवा हो सकती हैं।

मिथक 4: टाइप वन बच्चों में व टाइप दो बुजुर्गों में होती है।

सच्चाईः किसी भी उम्र में किसी भी प्रकार की डायबिटीज हो सकती है। आज बच्चों और युवाओं में भी टाइप दो तेजी से बढ़ रही है खासकर मोटापे और निष्क्रिय जीवनशैली के कारण।

मिथक 5: डायबिटीज कोई बड़ी बीमारी नहीं है।

सच्चाईः यह बीमारी दिल, किडनी, आंखों और नसों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। इसे हल्के में लेना बहुत खतरनाक है।

गांवों के मुकाबले शहर कहीं आगे

डायबिटीज के मामले में गांवों के मुकाबले ग्वालियर शहर कहीं आगे है। जिले में सामने आए कुल मरीजों में 82.5 प्रतिशत से अधिक शहरी क्षेत्र के हैं। स्वास्थ्य विभाग की स्क्रीनिंग में यह अंतर साफ नजर आया है। एक अप्रैल 2026 से 13 नवंबर तक जिले में 3.11 लाख लोगों की जांच की गई, जिनमें 42,793 लोग डायबिटीज से पीड़ित मिले।