स्वर्ग में भी 'शानो-शौकत'... पूर्वजों के लिए मर्सिडीज और रोलेक्स जला रहा यह देश, छाया अंतिम संस्कार का नया ट्रेंड

लाइफस्टाइल डेस्क। मौत का नाम सुनकर अक्सर रूह कांप जाती है और चीन जैसे पारंपरिक देश में तो इसके बारे में बात करना भी अपशकुन माना जाता है। लेकिन बदलते दौर के साथ अब वहां 'अंतिम विदाई' का अंदाज पूरी तरह बदल गया है। बीजिंग की एक स्टार्टअप कंपनी ने मौत को खौफ की जगह 'लक्जरी और सम्मान' से जोड़कर एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। अब वहां पूर्वजों के लिए नलों का ठंडा पानी नहीं, बल्कि कागज के 'रोलेक्स' और 'मर्सिडीज' जलाए जा रहे हैं।

परलोक में लक्जरी लाइफ का 'कागजी' जुगाड़ चीन में सदियों पुरानी मान्यता है कि पूर्वजों के लिए जो चीजें जलाई जाती हैं, वे उन्हें परलोक में प्राप्त होती हैं। इसी आस्था को नया रूप देते हुए यह स्टार्टअप कागज के ऐसे मॉडल तैयार कर रहा है जिन्हें देखकर आप असली और नकली में फर्क नहीं कर पाएंगे। इनमें गुची के बैग, रोलेक्स की घड़ियां, वाग्यू बीफ रोल और प्रीमियम ऊलॉन्ग टी जैसे आइटम शामिल हैं। आलम यह है कि ई-कॉमर्स साइट 'टाओबाओ' पर एप्पल प्रोडक्ट्स के पूरे 'कागजी सेट' धड़ल्ले से बिक रहे हैं।