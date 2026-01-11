मेरी खबरें
    स्वर्ग में भी 'शानो-शौकत'... पूर्वजों के लिए मर्सिडीज और रोलेक्स जला रहा यह देश, छाया अंतिम संस्कार का नया ट्रेंड

    मौत का नाम सुनकर अक्सर रूह कांप जाती है और चीन जैसे पारंपरिक देश में तो इसके बारे में बात करना भी अपशकुन माना जाता है। लेकिन बदलते दौर के साथ अब वहां ...और पढ़ें

    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 04:32:59 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 04:32:59 PM (IST)
    HighLights

    1. पूर्वजों को परलोक में सुख-सुविधा देने के लिए जलाए जा रहे लक्जरी सामानों के कागजी मॉडल।
    2. महज 15 येन की कागज वाली 'मर्सिडीज बेंज' की चीन में सबसे ज्यादा डिमांड।
    3. पुरानी कुरीतियों और अंधविश्वासों को खत्म कर मौत को सम्मानजनक रूप देने की कोशिश।

    लाइफस्टाइल डेस्क। मौत का नाम सुनकर अक्सर रूह कांप जाती है और चीन जैसे पारंपरिक देश में तो इसके बारे में बात करना भी अपशकुन माना जाता है। लेकिन बदलते दौर के साथ अब वहां 'अंतिम विदाई' का अंदाज पूरी तरह बदल गया है। बीजिंग की एक स्टार्टअप कंपनी ने मौत को खौफ की जगह 'लक्जरी और सम्मान' से जोड़कर एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। अब वहां पूर्वजों के लिए नलों का ठंडा पानी नहीं, बल्कि कागज के 'रोलेक्स' और 'मर्सिडीज' जलाए जा रहे हैं।

    परलोक में लक्जरी लाइफ का 'कागजी' जुगाड़

    चीन में सदियों पुरानी मान्यता है कि पूर्वजों के लिए जो चीजें जलाई जाती हैं, वे उन्हें परलोक में प्राप्त होती हैं। इसी आस्था को नया रूप देते हुए यह स्टार्टअप कागज के ऐसे मॉडल तैयार कर रहा है जिन्हें देखकर आप असली और नकली में फर्क नहीं कर पाएंगे। इनमें गुची के बैग, रोलेक्स की घड़ियां, वाग्यू बीफ रोल और प्रीमियम ऊलॉन्ग टी जैसे आइटम शामिल हैं। आलम यह है कि ई-कॉमर्स साइट 'टाओबाओ' पर एप्पल प्रोडक्ट्स के पूरे 'कागजी सेट' धड़ल्ले से बिक रहे हैं।


    मर्सिडीज बेंज: स्वर्ग के सफर की सबसे चहेती सवारी

    इन तमाम 'बर्न्ट ऑफरिंग्स' में जिस चीज की सबसे ज्यादा दीवानगी है, वह है कागज से बनी 'मर्सिडीज बेंज'। लोग अपने प्रियजनों के अंतिम सफर को आलीशान बनाने के लिए इस कार के मॉडल को सबसे ज्यादा खरीदते हैं। इसकी कीमत महज 15 येन के आसपास है। यानी एक छोटी सी कीमत चुकाकर लोग अपने पूर्वजों को परलोक में करोड़ों की लक्जरी कार का सुख देना चाहते हैं।

    अंधविश्वास की 'अंतिम विदाई' और आधुनिक सोच

    इस स्टार्टअप के फाउंडर का उद्देश्य सिर्फ सामान बेचना नहीं, बल्कि अंतिम संस्कार के नाम पर फैले भ्रष्टाचार और डरावने अंधविश्वास को खत्म करना है। वर्तमान में चीन की सरकारी सेवाओं में कई ऐसी रस्में थोपी जाती हैं जो परिवारों को डराती हैं—जैसे हर चौराहे पर सिक्के फेंकना या मृत शरीर को खास विषम संख्या (Odd Numbers) में कपड़े पहनाना। यह नई पहल लोगों को सिखा रही है कि मौत की तैयारी डर के साथ नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती और अपनों के प्रति सम्मान के साथ करनी चाहिए।

    संवेदनाओं का डिजिटल और आधुनिक मेल

    कागज की इन अनोखी भेंटों के जरिए लोग अब रोने-बिलखने के बजाय अपने परिजनों को उनकी पसंद की चीजें 'भेजकर' एक आधुनिक विदाई दे रहे हैं। यह ट्रेंड बताता है कि प्यार और सम्मान जताने के तरीके भले ही कागजी हो जाएं, लेकिन उनके पीछे की भावनाएं आज भी उतनी ही गहरी हैं।

