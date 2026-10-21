गर्दन पर कालापन, त्वचा में बदलाव टाइप-2 डायबिटीज का हो सकता है संकेत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आजकल कम उम्र में भी डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में गर्दन पर कालापन या त्वचा का मोटा होना जैसे बदलावों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। खासकर युवाओं में ये संकेत इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़े हो सकते हैं, जो आगे चलकर टाइप-2 डायबिटीज का जोखिम बढ़ाता है।

हालांकि, केवल त्वचा में बदलाव के आधार पर डायबिटीज की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन समय रहते जांच कराकर खतरे को पहचानना जरूरी है। गर्दन के पीछे, बगल या शरीर की त्वचा की सिलवटों में कालापन और मोटापन होने की स्थिति को एकैंथोसिस निग्रिकन्स कहते हैं।

यह समस्या अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ी होती है। विशेषज्ञों के अनुसार, गर्दन पर लगातार बढ़ते कालेपन या त्वचा में असामान्य बदलाव की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

अधिक वजन, परिवार में डायबिटीज का इतिहास, बार-बार प्यास लगना, पेशाब आना और बिना वजह थकान जैसे लक्षण होने पर ब्लड शुगर की जांच कराना और भी जरूरी है।

समय पर पहचान, संतुलित खानपान, नियमित व्यायाम और जरूरत के अनुसार उपचार से डायबिटीज के खतरे को कम करने या ब्लड शुगर नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है।

सर्दियों में रूखी त्वचा बिगाड़ सकती है मेकअप का लुक, विशेषज्ञों ने कहा कि बदलें ब्यूटी रूटीन

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज़

गर्दन पर कालापन और मोटी त्वचा: गर्दन के पीछे या किनारों पर त्वचा का गहरा, मोटा और मखमली होना इंसुलिन रेजिस्टेंस का संकेत हो सकता है। इसे एकैंथोसिस निग्रिकन्स कहते हैं।

चेहरे पर बार-बार फंगल संक्रमण: त्वचा में बार-बार संक्रमण होना अनियंत्रित ब्लड शुगर से जुड़ा हो सकता है, हालांकि इसके दूसरे कारण भी होते हैं।

चेहरे की त्वचा पर घाव देर से भरना: त्वचा पर कटने या चोट लगने के बाद घाव भरने में अधिक समय लगना डायबिटीज का संकेत हो सकता है।

आंखों के आसपास पीले धब्बे: पलकों के आसपास पीले रंग के उभरे धब्बे रक्त में कोलेस्ट्राल या अन्य वसा बढ़ने से जुड़े हो सकते हैं। यह डायबिटीज का विशिष्ट लक्षण नहीं है।

पेट दर्द से बवासीर तक हर समस्या में जरूरी नहीं ऑपरेशन, सही जांच से तय होगा इलाज

क्या करें

गर्दन पर कालापन या त्वचा का मोटा होना लगातार बना रहे, तो डॉक्टर से परामर्श लें।

रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलने या अन्य शारीरिक गतिविधि की आदत डालें।

खाने में हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और प्रोटीन युक्त चीजें शामिल करें।

पर्याप्त नींद लें और वजन को स्वस्थ सीमा में बनाए रखने की कोशिश करें।

क्या न करें

त्वचा को जोर से न रगड़ें और ब्लीच या तेज केमिकल का इस्तेमाल न करें।

बार-बार प्यास लगना, पेशाब आना या बिना वजह वजन घटना जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें।

बिना डॉक्टर की सलाह के ब्लड शुगर नियंत्रित करने वाली दवाएं न लें।