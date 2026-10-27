Diwali Celebration: दीपावली पर जलाएं ग्रीन पटाखे, लोगो-मोनो देखकर पहचानें

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दीपावली त्योहार में पटाखों की गूंज के साथ ही प्रदूषण रहित त्योहार मनाना समय की मांग बन गई है। पर्यावरण के साथ ही नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर रहे इसके लिए दीपावली पर ग्रीन पटाखें ही जलाएं जाने चाहिए। इनमें सल्फर की मात्रा तय मानक के अनुरूप होती है।

ग्रीन पटाखों बनाने वाली निर्माताओं को पैकेट पर इससे संबंधित लोगो- मोना लगाना आवश्यक है उसी से इसकी पहचान सुनिश्चित होती है। दीपावली पर मानकों के विपरीत पटाखों की ब्रिकी न हो मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी दीपावली के पूर्व पटाखा दुकानों की जांच करता है। नियमानुसार कार्रवाई भी प्रस्तावित करता है।