नईदुनिया प्रतिनिधि इंदौर। दीपावली का त्योहार हो और घर में मिठाइयों की खुशबू न हो, ऐसा संभव नहीं है। बाजारों में सजी काजू कतली, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, लड्डू और चाकलेट की मिठास त्योहार का आनंद बढ़ा देती है। मेहमानों का स्वागत हो या रिश्तेदारों के घर जाना, मिठाई खिलाने और खाने का सिलसिला कई दिनों तक चलता है। हालांकि, त्योहार की इस मिठास का असर दांतों की सेहत पर पड़ सकता है। जरूरत से ज्यादा मिठाई खाने और उसके बाद मुंह की सफाई पर ध्यान नहीं देने से दांतों में सड़न, कैविटी और मसूड़ों से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

विशेषज्ञ के अनुसार, मिठाइयों में मौजूद शक्कर मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करती है। ये बैक्टीरिया शक्कर को एसिड में बदल देते हैं, जिससे दांतों की बाहरी परत यानी इनेमल धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है। लंबे समय तक ऐसा होने पर दांतों में कैविटी बनने का खतरा बढ़ जाता है।