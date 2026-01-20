Orange Juice Benefits: 30 दिन तक सुबह चाय छोड़ पिएं संतरे का जूस, शरीर में दिखेंगे ये चौंकाने वाले बदलाव

लाइफस्टाइल डेस्क: भारत में अधिकतर लोग दिन की शुरुआत गर्म चाय से करते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार खाली पेट चाय पीना हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता। ऐसे में अगर सुबह की आदत बदली जाए और चाय की जगह एक गिलास ताजा संतरे का जूस (Orange Juice Benefits) पिया जाए, तो यह सेहत के लिए कई तरह से लाभकारी साबित हो सकता है। विटामिन-सी से भरपूर ऑरेंज जूस शरीर में धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है।

सुबह की शुरुआत और सेहत का सीधा संबंध सुबह का पहला पेय (Orang Juice in Morning Benefits) पूरे दिन की सेहत और एनर्जी को प्रभावित करता है। आमतौर पर लोग खाली पेट चाय पीते हैं, जिसमें मौजूद कैफीन और टैनिन कुछ लोगों में डिहाइड्रेशन, एसिडिटी और थकान जैसी समस्याएं बढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत, संतरे का जूस शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है और दिन की शुरुआत को हेल्दी बनाता है।