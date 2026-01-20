मेरी खबरें
    Orange Juice Benefits: 30 दिन तक सुबह चाय छोड़ पिएं संतरे का जूस, शरीर में दिखेंगे ये चौंकाने वाले बदलाव

    Orange Juice Benefits: भारत में सुबह चाय पीने की आदत आम है, लेकिन खाली पेट चाय सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर सुबह की शुरुआत संतरे के जूस से की जा

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 04:10:07 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 04:10:07 PM (IST)
    Orange Juice Benefits: चाय की तुलना में ज्यादा पोषक और हेल्दी विकल्प ऑरेंज जूस (AI Generated Photo)

    HighLights

    1. संतरे का जूस बढ़ाता है त्वचा की प्राकृतिक चमक
    2. सुबह की थकान कम कर दिनभर एनर्जी देता है
    3. इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायक

    लाइफस्टाइल डेस्क: भारत में अधिकतर लोग दिन की शुरुआत गर्म चाय से करते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार खाली पेट चाय पीना हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता। ऐसे में अगर सुबह की आदत बदली जाए और चाय की जगह एक गिलास ताजा संतरे का जूस (Orange Juice Benefits) पिया जाए, तो यह सेहत के लिए कई तरह से लाभकारी साबित हो सकता है। विटामिन-सी से भरपूर ऑरेंज जूस शरीर में धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है।

    naidunia_image

    सुबह की शुरुआत और सेहत का सीधा संबंध

    सुबह का पहला पेय (Orang Juice in Morning Benefits) पूरे दिन की सेहत और एनर्जी को प्रभावित करता है। आमतौर पर लोग खाली पेट चाय पीते हैं, जिसमें मौजूद कैफीन और टैनिन कुछ लोगों में डिहाइड्रेशन, एसिडिटी और थकान जैसी समस्याएं बढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत, संतरे का जूस शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है और दिन की शुरुआत को हेल्दी बनाता है।


    त्वचा में दिखेगी प्राकृतिक चमक

    संतरे के जूस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन-सी त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। यह त्वचा को अंदर से हाइड्रेट करता है और कोलेजन के निर्माण में मदद करता है। 30 दिनों तक रोज सुबह संतरे का जूस पीने से झुर्रियों में कमी आ सकती है और त्वचा ज्यादा चमकदार व जवां नजर आ सकती है।

    एनर्जी लेवल में होगा संतुलित सुधार

    जहां चाय से मिलने वाली कैफीन एनर्जी कुछ समय के लिए ही असर दिखाती है, वहीं संतरे में मौजूद नेचुरल शुगर धीरे-धीरे ऊर्जा प्रदान करती है। इससे शरीर लंबे समय तक एक्टिव बना रहता है और दोपहर तक थकान कम महसूस होती है।

    विटामिन-सी से मजबूत होगी इम्यूनिटी

    ऑरेंज जूस विटामिन-सी, फोलेट और पोटेशियम का अच्छा स्रोत है। रोजाना सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। यह शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स के निर्माण में मदद करता है, जिससे मौसमी सर्दी, खांसी और कमजोरी जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं।

    पाचन तंत्र को मिलेगा फायदा

    खाली पेट दूध वाली चाय कई लोगों में एसिडिटी और ब्लोटिंग का कारण बनती है। संतरे में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर करता है और शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक होता है। इससे कब्ज जैसी समस्याओं से भी राहत मिल सकती है। हालांकि, ज्यादा एसिडिटी वालों को इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए।

    इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

    • डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए जूस की जगह पूरा संतरा खाना बेहतर विकल्प है।

    • संतरे के जूस में मौजूद साइट्रिक एसिड दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए जूस के बाद पानी से कुल्ला करना जरूरी है।

    • बाजार में मिलने वाले डिब्बाबंद जूस से बचें और हमेशा ताजा घर का बना जूस ही पिएं।

