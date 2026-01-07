14 दिनों तक चीनी छोड़ने का शरीर पर असर... हार्वर्ड के डॉक्टर ने बताए इसके चौंकाने वाले फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क। मीठा खाना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही स्वाद आपकी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) के अनुसार, अत्यधिक चीनी न केवल मोटापा बढ़ाती है, बल्कि हार्ट अटैक, डायबिटीज और फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बनती है। ऐसे में एम्स (AIIMS) और हार्वर्ड जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े विशेषज्ञ डॉ. सौरभ सेठी ने बताया है कि यदि आप मात्र 2 हफ्ते के लिए चीनी छोड़ दें, तो आपका शरीर कैसे बदल सकता है।
चीनी छोड़ने के शुरुआती कुछ दिनों में आपको 'विड्रॉल सिम्टम्स' महसूस हो सकते हैं। इसमें मीठा खाने की तीव्र इच्छा (क्रेविंग), हल्का सिरदर्द, थकान और चिड़चिड़ापन शामिल है। डॉक्टर के अनुसार, यह इस बात का संकेत है कि आपका मस्तिष्क चीनी की लत से खुद को मुक्त कर रहा है।
जैसे ही आप चीनी के बिना दूसरे हफ्ते में प्रवेश करेंगे, आपको ये पांच बड़े फायदे नजर आएंगे...
डॉक्टर ने आगाह किया है कि केवल सफेद चीनी ही नहीं, बल्कि पैक्ड जूस, फ्लेवर्ड दही और सॉस जैसी चीजों में छिपी 'हिडन शुगर' से भी बचना जरूरी है। 14 दिनों का यह 'नो शुगर चैलेंज' आपके टेस्ट बड्स को रीसेट कर देता है, जिससे आपको प्राकृतिक चीजें अधिक स्वादिष्ट लगने लगती हैं।
