पेनकिलर को कहें बाय-बाय! जानें क्यों फटता है आपका सिर? ये 5 गलतियां हैं जिम्मेदार

डिजिटल डेस्क। आज की व्यस्त जीवनशैली में सिरदर्द एक सामान्य समस्या बन गई है, जिसे हम अक्सर पेनकिलर खाकर दबा देते हैं। हालांकि, बार-बार होने वाले सिरदर्द का संबंध हमारी रोजमर्रा की आदतों और लाइफस्टाइल से होता है। अगर हम इन मूल कारणों को समझ लें, तो दवाओं के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं।

ब्रेकफास्ट स्किप करना रात भर के अंतराल के बाद शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है। सुबह का नाश्ता न करने से ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है, जिससे दिमाग की नसों में खिंचाव पैदा होता है और तेज सिरदर्द शुरू हो जाता है।