ठंड में हार्ट पेशेंट्स और सांस के रोगी इन 7 बातों का रखें खास ध्यान, एक्सपर्ट से जानें कैसे रखें सेहत का ख्याल

लाइफस्टाइल डेस्क। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और इस समय सांस तथा हृदय रोग से पीड़ित लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। ठंड के दौरान शरीर की नसें सिकुड़ने लगती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है और हार्ट अटैक के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। विशेष रूप से सुबह के समय ऐसे हमलों की संभावना ज्यादा रहती है।

हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. सुधांशु मिश्रा के अनुसार, इस मौसम में सावधानी ही सबसे अच्छा बचाव है। ठंड का प्रभाव खासतौर पर बुजुर्गों पर अधिक होता है, इसलिए उन्हें अपने खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

खानपान में बरतें सावधानी

नियमित और संतुलित भोजन करें।

तली-भुनी और अधिक तेल वाली चीजों से परहेज करें।

कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखना जरूरी है।

भोजन में सलाद और हरी सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं।

सांस के मरीज रखें ध्यान

सांस संबंधी रोगियों को ठंड से विशेष रूप से बचाव करना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनें या अपने साथ रखें। ठंडी हवा के सीधे संपर्क में आने से बचें।

जीवनशैली में करें सुधार

अपनी दिनचर्या को नियमित रखें - समय पर खाना, सोना और उठना जरूरी है।

नियमित रूप से हल्का व्यायाम करें।

तनाव से दूरी बनाकर रखें और पर्याप्त नींद लें।

संक्रमण से रहें सावधान

सर्दी-खांसी के मरीजों की संख्या भी इस मौसम में बढ़ जाती है। यह एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए संक्रमित व्यक्ति को अलग रखें और सही उपचार कराएं।

डॉ. मिश्रा का कहना है कि आज के समय में सबसे बड़ा उपहार अच्छी सेहत है। जो व्यक्ति अपनी सेहत का ध्यान रखता है, वही सच्चे अर्थों में स्वस्थ जीवन का आनंद उठा सकता है।