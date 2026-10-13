Garba Nights: गरबा के रंग में टैटू का फैशन... धार्मिक प्रतीकों से लेकर ज्योमेट्रिक पैटर्न तक पसंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गरबा की रातों में अब सिर्फ पारंपरिक कपड़े, पगड़ी और रंग-बिरंगे डांडिया ही युवाओं के लुक का हिस्सा नहीं हैं। शरीर पर नजर आने वाले छोटे-बड़े टेंपरेरी टैटू भी फैशन का हिस्सा बन रहे हैं। खासकर युवा लड़कों में टैटू को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है।

कोई बाजू पर मां दुर्गा की आकृति बनवाना चाहता है तो किसी को महादेव, त्रिशूल, डमरू और संस्कृत के शब्दों वाले डिजाइन पसंद आते हैं। वहीं कुछ युवा ज्यामितीय आकृतियों, काली स्याही जैसी दिखने वाली डिजाइन और सुनहरे रंग के पैटर्न को अपने गरबा लुक के साथ जोड़ रहे हैं।