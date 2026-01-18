High BP: खानपान ही नहीं, दिमाग के सिग्नल भी हैं जिम्मेदार; एक्सपर्ट ने बताया कैसे रखें खुद को सुरक्षित

लाइफस्टाइल डेस्क। अब तक हाई ब्लड प्रेशर को गलत खानपान, ज्यादा नमक, तनाव और मोटापे से जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन हालिया रिसर्च ने इस सोच को बदलने के संकेत दिए हैं। ऑकलैंड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी के मुताबिक, हाई बीपी के पीछे दिमाग की भूमिका भी बेहद अहम हो सकती है।

शोध में बताया गया है कि दिमाग के निचले हिस्से में मौजूद लैटरल पैराफेशियल रीजन नाम का भाग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है। आमतौर पर यह हिस्सा सांस लेने, दिल की धड़कन और पाचन जैसी ऑटोमैटिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी क्षेत्र की कुछ नसें ब्लड वेसल्स को सिकोड़कर बीपी बढ़ाने का काम करती हैं।