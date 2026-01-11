मेरी खबरें
    हाई ब्लड प्रेशर का खतरा? इन संकेतों को नजरअंदाज करने से हो सकता है भारी नुकसान

    High Blood Pressure: अनियंत्रित हाई बीपी दिल की बीमारियों, किडनी फेलियर और स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ा देता है। इसलिए, इसे नियंत्रित करने के लिए नियमित ...और पढ़ें

    By Mohan KumarEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 05:33:42 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 05:40:22 PM (IST)
    ब्लड प्रेशर बढ़ने पर इन संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए

    लाइफस्टाइल डेस्क। आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में हाई ब्लड प्रेशर (High BP) एक बेहद आम और खतरनाक स्वास्थ्य समस्या बन गई है। तनाव और खराब खान-पान से भी यह लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है।

    इसे 'साइलेंट किलर' भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर इसके गंभीर लक्षण तब तक सामने नहीं आते जब तक यह धमनियों (Arteries) को नुकसान न पहुंचा दे। अनियंत्रित हाई बीपी दिल की बीमारियों, किडनी फेलियर और स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ा देता है।

    इसलिए, इसे नियंत्रित करने के लिए नियमित चेकअप और सही डाइट बहुत आवश्यक हैं। ज्यादातर मामलों में, शुरुआती हाई बीपी के लक्षण महसूस नहीं होते। हालांकि, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो शरीर ये गंभीर संकेत दे सकता है, जिन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए।


    • तेज सिरदर्द, सिर के पिछले हिस्से में लगातार भारीपन या तेज दर्द।

    • चक्कर आना, थकान, बिना कारण कमजोरी महसूस होना, सिर चकराना।

    • धुंधली दृष्टि, अचानक सामने धुंधलापन छा जाना।

    • सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ, थोड़ा चलने पर भी सांस फूलना।

    • अचानक नाक से खून आना

    किन चीजों से करें सख्ती से परहेज?

    नमक की ज्यादा मात्रा

    नमक में मौजूद सोडियम ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाकर धमनियों पर दबाव बढ़ाता है। (पापड़, अचार, और नमकीन स्नैक्स से बचें)।

    प्रोसेस्ड और डिब्बाबंद फूड्स

    चिप्स, फ्रोजन फूड और डिब्बाबंद सूप में प्रिजरवेशन के लिए भारी मात्रा में सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं।

    चीनी

    ज्यादा चीनी मोटापा बढ़ाती है और ब्लड वेसल्स को सख्त कर सकती है। इस वजह से कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेज्ड जूस हानिकारक हैं।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

