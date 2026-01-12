मेरी खबरें
    पंजाब से लेकर दिल्ली तक, जानें भारत में कैसे और क्यों मनाया जाता है Lohri

    Why We Celebrate Lohri: भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, जहां हर मौसम और फसल का स्वागत बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। इन्हीं में से एक है लोहड़ी ...और पढ़ें

    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 04:22:17 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 04:22:17 PM (IST)
    पंजाब से लेकर दिल्ली तक, जानें भारत में कैसे और क्यों मनाया जाता है Lohri
    भारत में कैसे और क्यों मनाया जाता है Lohri?

    HighLights

    1. 13 जनवरी 2026 को पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाएगा लोहड़ी का पर्व
    2. पवित्र अग्नि जलाकर तिल, रेवड़ी और मूंगफली अर्पित करने का है रिवाज
    3. मक्के की रोटी, सरसों का साग और तिल-गुड़ के व्यंजनों से सजेगी थाली

    लाइफस्टाइल डेस्क। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, जहां हर मौसम और फसल का स्वागत बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। इन्हीं में से एक है लोहड़ी (Lohri 2026), जो उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब और हरियाणा का सबसे प्रमुख पर्व है। मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले, 13 जनवरी को मनाया जाने वाला यह त्योहार शीत ऋतु की विदाई और नई फसल (रबी) के आगमन का प्रतीक (Why We Celebrate Lohri) है।

    लोहड़ी का विस्तार: कहां-कहां है इसकी धूम?

    लोहड़ी मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान है, लेकिन अब इसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देती है...

    • पंजाब और हरियाणा: यहां गांवों से लेकर शहरों तक हर घर में रौनक रहती है।

    • दिल्ली और हिमाचल: पंजाब से सटे होने के कारण यहां भी इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है।

    • जम्मू: यहां इसे 'डोगरा' संस्कृति के अभिन्न हिस्से के रूप में मनाया जाता है।

    • अन्य क्षेत्र: पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और सिंधी समुदाय (लाल लोई के रूप में) भी इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं।

    जश्न का तरीका: अग्नि, लोकगीत और परंपराएं

    naidunia_image

    लोहड़ी मनाने की परंपराएं प्रकृति और भाईचारे का अनूठा संगम हैं...

    • पवित्र अग्नि: शाम के समय खुले स्थान पर लकड़ियों और उपलों से अग्नि जलाई जाती है। लोग इसके चारों ओर परिक्रमा करते हुए तिल, गुड़, रेवड़ी और मूंगफली अग्नि को अर्पित करते हैं।

    • लोक नृत्य: ढोल की थाप पर पुरुष 'भांगड़ा' और महिलाएं 'गिद्दा' करती हैं। इस दौरान वीर 'दुल्ला भट्टी' की कहानियों वाले लोकगीत गाए जाते हैं।

    • पारंपरिक व्यंजन: इस पर्व का स्वाद सरसों का साग और मक्के की रोटी के बिना अधूरा है। साथ ही तिल-गुड़ के लड्डू और गजक का आनंद लिया जाता है।

    • पहली लोहड़ी: नवविवाहित जोड़ों और नवजात शिशुओं के लिए यह पर्व विशेष होता है, जिसे 'पहली लोहड़ी' के रूप में बड़े उत्सव की तरह मनाया जाता है।

    धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व

    लोहड़ी का पर्व सूर्य के उत्तरायण होने की सूचना देता है, जिससे दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। किसानों के लिए यह खुशी का समय है क्योंकि उनकी मेहनत (फसल) पकने को तैयार होती है। यह त्योहार आपसी भेदभाव भुलाकर साथ आने, दान करने और जीवन में नई ऊर्जा भरने का संदेश देता है। लोहड़ी की अग्नि न केवल ठंड को दूर करती है, बल्कि रिश्तों में प्रेम की गर्माहट भी बढ़ाती है।


