कैमरे वाली 'बाबू': भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट होमाई व्यारावाला, कैमरे से अमर किए आजादी के पल 'डालडा 13'

लाइफस्टाइल डेस्क। एक दौर था जब फोटो जर्नलिज्म के पेशे में महिलाएं न के बराबर थीं, लेकिन भारत में यह तस्वीर होमाई व्यारावाला (Homai Vyarawalla) ने बदली। वह भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट थीं, जिन्होंने अपनी तस्वीरों के जरिए देश के इतिहास को जीवंत कर दिया। उन्होंने देश के आजाद होने से लेकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित होने तक के पूरे सफर को अपने कैमरे में कैद किया।

शुरुआती जीवन और 'डालडा 13' की पहचान होमाई व्यारावाला का जन्म 9 दिसंबर, 1913 को गुजरात में पारसी समुदाय में हुआ था। उन्होंने मुंबई में जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट से फोटोग्राफी और फाइन आर्ट्स की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज में उनकी मुलाकात फ्रीलांस फोटोग्राफर मानेकशॉ व्यारावाला से हुई, जिन्होंने उन्हें कैमरे की दुनिया से परिचित कराया।