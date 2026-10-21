नईदुनिया प्रतिनिधि इंदौर। फैशन के साथ प्रयोग करने का शौक हो तो साधारण कपड़े भी अपनी कला दिखाने का जरिया बन सकते हैं। शहर में अब युवतियां और कामकाजी महिलाएं अपनी पुरानी जींस का रंगों से सजाकर उसे नया और अनोखा रूप दे रही हैं।

किसी का अपनी पसंद के कार्टून कैरेक्टर जींस पर बनाना पसंद है, तो कोई फूल-पत्तियों और रंगों के जरिए अपनी कल्पना को कपड़ों पर उतार रही है। जींस पर पेंटिंग का यह तरीका फैशन का अपनी पसंद के मुताबिक ढालने का अवसर दे रहा है। शहर में इस कला का सीखने के लिए वर्कशाॅप भी आयोजित की जा रही हैं, जहां महिलाएं पहली बार ब्रश उठाकर अपनी पसंद के डिजाइन बना रही हैं।