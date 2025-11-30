Love Bombing: कहीं आप तो नहीं बन रहे इसका शिकार? जानें प्यार का ये नया जाल

मेरी खबरें
    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 07:18:49 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 07:18:49 PM (IST)
    लाइफस्टाइल डेस्क। क्या आपने कभी किसी रिश्ते की शुरुआत में ही जरूरत से ज्यादा तारीफ, महंगे तोहफे और लगातार ध्यान पाया है? अगर हां, तो सावधान! यह प्यार कम और 'लव बॉम्बिंग' (Love Bombing) नामक भावनात्मक जाल ज्यादा हो सकता है। यह एक ऐसा ट्रेंड है जिसमें पार्टनर शुरुआत में अत्यधिक स्नेह और केयर दिखाता है, लेकिन इसका असल मकसद आपको नियंत्रित (Control) करना या अपने हिसाब से बदलना होता है।

    लव बॉम्बिंग को कैसे पहचानें?

    शुरुआत में लव बॉम्बिंग रोमांटिक लगती है, लेकिन धीरे-धीरे यह रिश्ते में दबाव पैदा करती है। इसे पहचानने के लिए इन संकेतों पर ध्यान दें...

    • अत्यधिक तीव्रता : बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा प्यार जताना या रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने की जल्दबाजी।

    • लगातार ध्यान : लगातार मैसेज, कॉल और महंगे गिफ्ट्स देना, जो आपको भारी महसूस कराएं।

    • दूरी बनाना : पार्टनर का आपको आपके परिवार और पुराने दोस्तों से धीरे-धीरे दूर करने की कोशिश करना।

    • इमोशनल दबाव : आपसे अपनी उम्मीदों के हिसाब से व्यवहार करने के लिए भावनात्मक दबाव बनाना।

    • अमान्य सीमाएं : आपकी व्यक्तिगत पसंद, नापसंद या सीमाओं की परवाह न करना।

    असली प्यार और लव बॉम्बिंग में अंतर

    असली प्यार (Real Love)

    भरोसे और समझ के साथ धीरे-धीरे विकसित होता है।

    आपकी निजी सीमाओं (Limits) का सम्मान करता है।

    रिश्ते में आजादी और सुरक्षा महसूस होती है।

    लव बॉम्बिंग (Love Bombing)

    अचानक और दिखावटी होता है।

    कंट्रोल करने या बदलने की कोशिश करता है।

    इमोशनल प्रेशर और घुटन महसूस हो सकती है।

    लव बॉम्बिंग से खुद को कैसे बचाएं?

    1. धीरे चलें : किसी भी नए रिश्ते में जल्दी विश्वास न करें।

    2. रिश्तों पर ध्यान दें : यह देखें कि क्या पार्टनर आपको दोस्तों या परिवार से दूर कर रहा है।

    3. सीमाएं साफ रखें : अपनी भावनाओं और सीमाओं को समझें और उन्हें पार्टनर के सामने स्पष्ट रूप से रखें।

    4. मदद लें : यदि रिश्ता टॉक्सिक महसूस हो, तो भरोसेमंद दोस्त या मेंटर हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह लेने में संकोच न करें।

