मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पिंपल्स, ड्राइनेस और डलनेस का आसान हल... गुलाब जल टोनर से पाएं बेदाग और हेल्दी स्किन, पढ़ें इस्तेमाल का सही तरीका

    Rose Water Benefits for Skin: गुलाब जल टोनर स्किन के लिए एक ऐसा नेचुरल समाधान है, जिसका इस्तेमाल सदियों से सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यह न सिर्फ त्वचा को ठंडक और नमी प्रदान करता है, बल्कि चेहरे की कई आम समस्याओं (Skin Care Tips) को भी आसानी से दूर करता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 07:05:39 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 07:05:39 PM (IST)
    पिंपल्स, ड्राइनेस और डलनेस का आसान हल... गुलाब जल टोनर से पाएं बेदाग और हेल्दी स्किन, पढ़ें इस्तेमाल का सही तरीका
    Skin Care Tips: गुलाब जल लाएगा चेहरे पर गुलाबी निखार (Picture Courtesy: Freepik)

    HighLights

    1. पिंपल्स और सूजन में तेज़ राहत देता है
    2. पोर्स को साफ कर ब्लैकहेड्स कम करता है
    3. एंटी-एजिंग गुणों से स्किन जवां बनाए रखता है

    लाइफस्टाल डेस्क: गुलाब की पंखुड़ियों से तैयार यह नेचुरल टोनर (Rose Water Benefits for Skin) चेहरे को ठंडक और नमी देने के साथ-साथ स्किन को भीतर तक पोषण प्रदान करता है। इसके उपयोग से त्वचा का नेचुरल ग्लो बढ़ता है और थकान दूर होती है। इसकी हल्की खुशबू और सॉफ्ट टेक्सचर इसे हर प्रकार की त्वचा चाहे ऑयली हो, ड्राई या सेंसिटिव के लिए उपयुक्त बनाता है। आज की तेज़ रफ्तार लाइफस्टाइल में जहां कई तरह के टोनर उपलब्ध हैं, वहीं गुलाब जल टोनर अब भी सबसे सुरक्षित और असरदार विकल्प (Skin Care Tips) माना जाता है।

    naidunia_image

    गुलाब जल टोनर के प्रमुख फायदे (Gulab Jal Benefits)

    1. डीप क्लींजिंग

    गुलाब जल पोर्स की गहराई से सफाई करता है और धूल, पसीना तथा अतिरिक्त तेल को हटाता है। इससे ब्लैकहेड्स और वाइटहेड्स बनने की संभावना घटती है।

    2. पीएच लेवल को संतुलित करता है

    यह त्वचा के प्राकृतिक पीएच लेवल को बनाए रखता है, जिससे ऑयलीनेस और अत्यधिक ड्राइनेस से छुटकारा मिलता है।

    3. पिंपल्स और एक्ने में राहत

    इसकी एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पिंपल्स की सूजन, जलन और लालपन को कम करती हैं, जिससे त्वचा जल्दी ठीक होती है।

    4.हाइड्रेशन

    गुलाब जल त्वचा में तुरंत नमी पहुंचाता है और ड्राइनेस को कम करके स्किन को सॉफ्ट व स्मूद बनाता है।

    5. एंटी-एजिंग गुण

    इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं, जिससे झुर्रियां और फाइन लाइन्स कम दिखाई देती हैं।

    6. आंखों की देखभाल

    ठंडा गुलाब जल आंखों के नीचे लगाने से सूजन, थकान और डार्क सर्कल में राहत मिलती है।

    7. तुरंत ग्लो और फ्रेशनेस

    यह त्वचा को रिफ्रेश कर चेहरे पर नेचुरल ब्राइटनेस लाता है और स्किन को हेल्दी दिखाता है।

    गुलाब जल टोनर लगाने का सही तरीका

    1. चेहरा साफ करें: फेस वॉश से धूल और ऑयल हटाएं।

    2. कॉटन पैड लें: कॉटन में गुलाब जल लेकर चेहरे पर लगाएं।

    3. हल्के हाथों से अप्लाई करें: पूरे चेहरे और गर्दन पर धीरे-धीरे फैलाएं।

    4. सूखने दें: इसे त्वचा में नेचुरली सोखने दें, वॉश न करें।

    5. मॉइस्चराइजर लगाएं: नमी लॉक करने के लिए मॉइस्चराइजर का उपयोग करें।

    6. सुबह और रात इस्तेमाल करें: दिन में दो बार लगाने से बेहतर परिणाम मिलते हैं।

    यह भी पढ़ें- सर्दियों में बड़ा खतरा बना नोरोवायरस, बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक, US में तेजी से फैल रही ‘विंटर वॉमिटिंग डिजीज’


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.