सर्दियों में बड़ा खतरा बना नोरोवायरस, बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक, US में तेजी से फैल रही ‘विंटर वॉमिटिंग डिजीज’

लाइफस्टाइल डेस्क: अमेरिका में इन दिनों एक ऐसे संक्रमण का तेज़ी से प्रसार हो रहा है जिसे आमतौर पर “विंटर वॉमिटिंग डिज़ीज” (Winter Vomiting Disease) कहा जाता है। इस बीमारी के पीछे असली कारण है नोरोवायरस (NoroVirus), जो अत्यधिक संक्रामक माना जाता है और गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी पेट व आंतों से जुड़े गंभीर लक्षण पैदा करता है। यह वायरस विशेष रूप से बुजुर्गों, छोटे बच्चों और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहा है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

नोरोवायरस एक संक्रमणकारी वायरस है जो उल्टी, दस्त और पेट में सूजन जैसे लक्षण उत्पन्न करता है। यह संक्रमित व्यक्ति की उल्टी या मल के संपर्क में आने से तेजी से फैल जाता है। इसकी खास बात यह है कि संक्रमण से ठीक होने के बाद भी मरीज लगभग दो हफ्तों तक दूसरों को संक्रमित कर सकता है, जिससे इसका नियंत्रण चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

नोरोवायरस के लक्षण (NoroVirus symptoms)

यह वायरस अचानक असर दिखाता है और कुछ ही घंटों में बीमारी के लक्षण उभरने लगते हैं। मुख्य लक्षण हैं-

जी मिचलाना

उल्टी और दस्त

पेट में ऐंठन या दर्द

बुखार

सिरदर्द

बदन दर्द

कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में ये लक्षण 1–3 दिनों तक बने रह सकते हैं।

अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे मामले

हाल के आंकड़े अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ा रहे हैं। CDC (Centers for Disease Control and Prevention) के मुताबिक-

नोरोवायरस के 14% टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, जबकि तीन महीने पहले यह संख्या 7% थी।

पिछले सप्ताह हुए लगभग 2,700 टेस्ट में से करीब 380 मामले पॉजिटिव पाए गए।

अमेरिका में हर साल लगभग 2,500 मामले रिपोर्ट होते हैं।

सालाना लगभग 1,00,000 अस्पताल में भर्ती और करीब 900 मौतें नोरोवायरस से जुड़ी होती हैं।

65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, छोटे बच्चे और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित माने जाते हैं।

स्टैनफोर्ड डेटा में बढ़ती गंभीरता

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के WastewaterSCAN प्रोग्राम ने भी चिंताजनक रुझान दिखाया है। अक्टूबर से अब तक अमेरिका के अपशिष्ट जल में नोरोवायरस के स्तर में 69% वृद्धि दर्ज की गई है। लुइज़ियाना, मिशिगन और इंडियाना जैसे राज्यों में संक्रमण का स्तर विशेष रूप से अधिक पाया गया। प्रोग्राम मैनेजर अमांडा बिडवेल के अनुसार, “हम फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर नोरोवायरस की उच्च श्रेणी का अनुभव कर रहे हैं।” हालांकि पिछले साल की तुलना में यह थोड़ा कम है, फिर भी सर्दियों में इसका फैलाव हर साल एक स्पष्ट पैटर्न के रूप में सामने आ रहा है।

नोरोवायरस से बचाव कैसे करें?

हाथों की नियमित सफाई

साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं।

खासकर टॉयलेट इस्तेमाल करने और खाने से पहले।

पर्याप्त तरल पदार्थ लें

उल्टी और दस्त से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए हाइड्रेशन बनाए रखें।

सतहों की साफ-सफाई

हाई-टच सतहों को ब्लीच-आधारित क्लीनर से साफ रखें।

बीमार होने पर घर में रहें

संक्रमित व्यक्ति को दूसरों से दूरी बनाए रखनी चाहिए।

पूरी तरह ठीक होने तक खाना बनाने से बचें।

खाने-पीने की सुरक्षा

शेलफिश को अच्छी तरह पकाकर खाएं।

फल और सब्जियों को धोकर ही उपयोग करें।

कच्चा या अधपका भोजन न खाएं।

हर साल सर्दियों में नोरोवायरस तेजी से फैलता है, लेकिन इस वर्ष इसके मामलों में असामान्य वृद्धि स्वास्थ्य एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गई है। साफ-सफाई, भोजन की सुरक्षा और सतर्कता अपनाकर ही इस तेजी से फैलने वाले वायरस से खुद को और दूसरों को बचाया जा सकता है।