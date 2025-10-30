लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। महिलाओं में पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) के मामले बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, फर्टिलिटी के इलाज के लिए आने वाली हर 4 में से लगभग 1 महिला को पीसीओएस (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) की समस्या है। यह बीमारी महिलाओं के हार्मोन और अंडोत्सर्जन को प्रभावित करती है और बांझपन का एक बड़ा कारण बन गई है। समय रहते निदान और जीवनशैली में सुधार किया जाए तो प्रजनन संबंधी परेशानियां कम की जा सकती हैं।

पीसीओएस वाली महिलाओं के लिए अंडाणु सुरक्षित रखना (एग फ्रीजिंग) एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इस समस्या में ज़्यादातर अंडाणु ज्यादा संख्या में मिल जाते हैं। इन्हें भविष्य में गर्भधारण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हम ग्रामीण इलाकों में भी पीसीओएस के मामले बढ़ते देख रहे हैं। यहां खानपान और कम शारीरिक मेहनत इसका कारण है।

इन कारणों से होती है लापरवाही

इंदौर स्थित नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी के क्लिनिकल डायरेक्टर और सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. कल्याणी श्रीमाली ने कहॉं, “कई महिलाएं पीरियड्स की गड़बड़ी को नजरअंदाज कर देती हैं। समय पर जांच न कराने के कारण बांझपन की समस्या और बढ़ जाती है। पीसीओएस वाली महिलाओं को समय पर डॉक्टर की सलाह, सही जीवनशैली और जरूरत पड़ने पर सहायक प्रजनन तकनीकों (एआरटी) की मदद लेनी चाहिए।

आयु वर्ग में हार्मोनल असंतुलन का सबसे आम कारण

इंदौर स्थित नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी के फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. ज्योति त्रिपाठी ने कहॉं, “पीसीओएस प्रजनन आयु वर्ग में हार्मोनल असंतुलन का सबसे आम कारण हैं। पीसीओएस से पीडित महिलाओं को अक्सर ओव्यूलेशन की कमी का सामना करना पडता हैं, जो गर्भधारणा के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम हैं। बांझपन के सबसे आम कारणों में से एक होने के बावजूद, आधुनिक प्रजनन उपचारों में कई ऐसे तरीके हैं जिनसे इस स्थिति को आसानी से प्रबंधित किया जा सकता हैं और यह दंपत्ति को अपने स्वयं के युग्मकों के साथ गर्भधारण करने में मदद कर सकता हैं।