Shardiya Navratri 2025: आज से शुरू हो रहा शारदीय नवरात्र, जानें पूजा विधि और भक्तिमय संदेश

धर्म डेस्क। आज से शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) का पावन पर्व शुरू हो गया है। मां दुर्गा के नौ दिवसीय इस उत्सव में भक्त उनके नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना करते हैं। मान्यता है कि नवरात्र के दौरान मां दुर्गा अपने भक्तों के जीवन में सुख-समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देती हैं।

इस शुभ अवसर पर आप भी अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों को भक्तिमय संदेशों के जरिए शुभकामनाएं भेज सकते हैं और उनके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं।

पूजा विधि (Shardiya Navratri 2025 Day 1st Puja Rituals)

शारदीय नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है।

एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं।

मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं।

एक कलश में गंगाजल भरकर उसमें सुपारी, दूर्वा घास, अक्षत और सिक्के डालें।

कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और उस पर नारियल रखें।

कलश को जौ के बर्तन के ऊपर रखें।

देवी दुर्गा का आह्वान करें और नौ दिनों तक उनकी विधिवत पूजा करें।

कुछ साधक इस दौरान नौ दिनों तक उपवास रखते हैं।

देवी दुर्गा की प्रतिदिन सुबह और शाम भाव के साथ आरती करें।

शारदीय नवरात्र शुभकामना संदेश (Shardiya Navratri 2025 Wishes)

सुख, शांति और समृद्धि की मंगलकामना के साथ आपको और आपके परिवार को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा आपको सुख, वैभव और ख्याति प्रदान करें।

मां दुर्गा का आशीर्वाद सदा आपके जीवन में बना रहे। आपको और आपके परिवार को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं।

‘नव’ का अर्थ है नौ और ‘रात्रि’ का अर्थ है रात। इन नौ रातों को मां दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित करें और भक्ति-आनंद में डूब जाएं। हैप्पी नवरात्र।

दिव्य है मां की आंखों का नूर, संकटों को मां करती हैं दूर। नवरात्र में मां आपके घर खुशियां लेकर आएं।

देवी दुर्गा आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर करें और आपको सफलता व समृद्धि का आशीर्वाद दें। शुभ नवरात्र।

मां दुर्गा आपको शक्ति, साहस और ज्ञान प्रदान करें। नवरात्र की शुभकामनाएं।

इस नवरात्र मां दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।

हर कदम पर मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले और हर दिन खुशियों की सौगात मिले। शुभ नवरात्र।

लाल रंग से सजा मां का दरबार, हर ओर गूंज रहा है उत्सव का शंखनाद। आपके जीवन में भी सुख-शांति आए।

शेर पर सवार मां दुर्गा आपके जीवन में खुशियों का खजाना लेकर आएं। हैप्पी नवरात्र।

नवरात्र के नौ दिन आपके घर में मां का वास हो और सुख-समृद्धि से आपका जीवन भर जाए। जय माता दी।

मां के चरणों में झुककर हर मुश्किल का सामना करें। शुभ नवरात्र।

आओ मिलकर करें मां का स्वागत, इस पावन त्योहार पर आपको हार्दिक बधाई।

इसे भी पढ़ें- Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि पर अपनों को भेजें भक्ति भरी शुभकामनाएं, मां देंगी आशीर्वाद