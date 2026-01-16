टैनिंग होना सनस्क्रीन के फेल होने की निशानी नहीं! एक्सपर्ट ने तोड़ा स्किनकेयर का सबसे बड़ा मिथक

लाइफस्टाइल डेस्क। आजकल स्किनकेयर को लेकर जागरूकता बढ़ी है और सनस्क्रीन हर किसी के ब्यूटी रूटीन का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। हालांकि, अधिकांश लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं कि सनस्क्रीन लगाने के बाद त्वचा बिल्कुल टैन (Tanning) नहीं होगी। स्किनकेयर एक्सपर्ट डॉ. श्रेया सांखे ने इस प्रचलित मिथक को तोड़ते हुए भारतीय त्वचा पर सनस्क्रीन के वास्तविक प्रभाव को स्पष्ट किया है।

सनस्क्रीन और टैनिंग का विज्ञान डॉ. श्रेया के अनुसार, सनस्क्रीन का काम स्किन की सुरक्षा करना है, न कि टैनिंग को पूरी तरह रोकना। जब हम धूप में बाहर निकलते हैं, तैरते हैं या पैदल चलते हैं, तो पसीने, पानी और धूल-मिट्टी के कारण सनस्क्रीन की परत कमजोर पड़ने लगती है। खासकर सांवली या गहरे भूरे रंग की स्किन में मेलेनिन एक्टिव होता है, जिससे टैनिंग होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सनस्क्रीन लगाने का मतलब यह नहीं है कि आपकी त्वचा का प्राकृतिक मेलेनिन प्रोडक्शन रुक जाएगा।