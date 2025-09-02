Teachers Day 2025: क्यों कहा जाता है शिक्षक ही असली मार्गदर्शक? जानिए जिंदगी के 5 जीवन मंत्र
Teachers Day 2025: भारत में टीचर डे (शिक्षक दिवस) 5 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। वे भारत के प्रख्यात दार्शनिक, शिक्षाविद्, और देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। यह दिन उन शिक्षकों को समर्पित है जो हमें न केवल किताबों से ज्ञान देते हैं, बल्कि जिंदगी के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते हैं।
Teachers Day पर जानें वे 5 सबक जो हमें जीना सिखाते हैं
HighLights
- शिक्षक दिवस पर पांच अनमोल जीवन सबक
- क्यों शिक्षक होते हैं जीवन के मार्गदर्शक
- अनुशासन और ईमानदारी सिखाते हैं टीचर्स
डिजिटल डेस्क: हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस (Teachers Day 2025) देशभर में बड़े सम्मान और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन सिर्फ अध्यापन तक सीमित नहीं है, बल्कि उन शिक्षकों के योगदान को याद करने का अवसर है जो हमें इंसानियत और जीवन के असली मूल्यों का पाठ पढ़ाते हैं।
भारत में टीचर डे (शिक्षक दिवस) 5 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। शिक्षक हमें सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि ऐसे सबक सिखाते हैं जो हमें जीवनभर काम आते हैं और हमारी सोच, आदतों व व्यक्तित्व को आकार देते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 अनमोल सबक-
1. अनुशासन का महत्व
शिक्षक हमें सबसे पहले अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। समय पर स्कूल पहुंचना, होमवर्क पूरा करना और नियमों का पालन करना – यह सब आदतें बचपन में ही शिक्षक से सीखते हैं। यही अनुशासन हमें भविष्य में नौकरी और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है।
2. हार मानना कोई विकल्प नहीं
कठिन सवालों को हल करने की कोशिश में जब हम थक जाते हैं, तो शिक्षक हमें बार-बार प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे सिखाते हैं कि असफलता अंत नहीं है। यह सीख हमें जीवन की कठिनाइयों से जूझने और हर चुनौती का सामना करने का हौसला देती है।
3. सबकी इज्जत करना
स्कूल में विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए बच्चों के बीच रहकर शिक्षक हमें यह सिखाते हैं कि हर इंसान का सम्मान करना चाहिए। चाहे अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति या धर्म का हो – सम्मान की भावना समाज में इंसानियत और सौहार्द को बढ़ाती है।
4. ईमानदारी की अहमियत
शिक्षक बचपन से ही हमें सिखाते हैं कि नकल या झूठ से बचना चाहिए। वे बताते हैं कि ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। यह आदत हमारे चरित्र का निर्माण करती है और जीवनभर सही निर्णय लेने में मदद करती है।
5. निरंतर सीखते रहने की आदत
एक अच्छा शिक्षक खुद भी हमेशा सीखते रहते हैं और यही संदेश वे अपने छात्रों को देते हैं। शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवनभर नए अनुभव और ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। यह आदत हमें हमेशा आगे बढ़ने और बदलते समय के साथ चलने की प्रेरणा देती है।
इन्हीं अनमोल शिक्षाओं के कारण शिक्षक को जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक माना गया है।
