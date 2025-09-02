Teachers Day 2025: क्यों कहा जाता है शिक्षक ही असली मार्गदर्शक? जानिए जिंदगी के 5 जीवन मंत्र

डिजिटल डेस्क: हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस (Teachers Day 2025) देशभर में बड़े सम्मान और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन सिर्फ अध्यापन तक सीमित नहीं है, बल्कि उन शिक्षकों के योगदान को याद करने का अवसर है जो हमें इंसानियत और जीवन के असली मूल्यों का पाठ पढ़ाते हैं।

भारत में टीचर डे (शिक्षक दिवस) 5 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। शिक्षक हमें सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि ऐसे सबक सिखाते हैं जो हमें जीवनभर काम आते हैं और हमारी सोच, आदतों व व्यक्तित्व को आकार देते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 अनमोल सबक-

1. अनुशासन का महत्व शिक्षक हमें सबसे पहले अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। समय पर स्कूल पहुंचना, होमवर्क पूरा करना और नियमों का पालन करना – यह सब आदतें बचपन में ही शिक्षक से सीखते हैं। यही अनुशासन हमें भविष्य में नौकरी और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। 2. हार मानना कोई विकल्प नहीं कठिन सवालों को हल करने की कोशिश में जब हम थक जाते हैं, तो शिक्षक हमें बार-बार प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे सिखाते हैं कि असफलता अंत नहीं है। यह सीख हमें जीवन की कठिनाइयों से जूझने और हर चुनौती का सामना करने का हौसला देती है।