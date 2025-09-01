National Nutrition Week 2025: कुपोषण से बचाव से लेकर हेल्दी लाइफस्टाइल तक, जानिए थीम और महत्व
National Nutrition Week 2025: राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025, 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाएगा। इसकी थीम बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें (Eat Right for a Better Life) है। इस अभियान का उद्देश्य संतुलित आहार, स्वस्थ जीवनशैली और कुपोषण उन्मूलन पर जागरूकता फैलाना है। इसमें स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और समुदाय स्तर पर कई गतिविधियां होंगी।
Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 01:54:08 PM (IST)
Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 01:59:26 PM (IST)
National Nutrition Week 2025: राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 की थीम और उद्देश्य
- राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 की थीम जानें
- कुपोषण रोकथाम पर जागरूकता अभियान
- स्कूलों में स्वस्थ भोजन गतिविधियां आयोजित
डिजिटल डेस्क: भारत 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 (National Nutrition Week) मनाया जा रहा है। इस साल का विषय है “बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें” (Eat Right for a Better Life)। इसका मुख्य उद्देश्य स्वस्थ आहार, पोषण संबंधी जागरूकता और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देना है।
NNW 2025 थीम और उद्देश्य
इस वर्ष की थीम लोगों को यह संदेश देती है कि –
- ताजे और मौसमी फल-सब्जियां खाएं।
- जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाएं।
- भोजन की सही मात्रा और सचेत खाने की आदतें अपनाएं।
- घर का पौष्टिक और संतुलित भोजन अधिक लाभकारी है।
यह थीम भारत सरकार के पोषण अभियान, मध्याह्न भोजन योजना और आईसीडीएस जैसी योजनाओं से सीधे जुड़ी है, जिनका मकसद कुपोषण, मोटापा और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को खत्म करना है।
राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत
राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत 1982 में खाद्य एवं पोषण बोर्ड (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) ने की थी। तब से हर साल इसे मनाया जाता है ताकि संतुलित आहार के महत्व के बारे में आमजन में जागरूकता बढ़ाई जा सके। आज भी भारत कुपोषण के तिहरे बोझ से जूझ रहा है –
- बच्चों और माताओं में अल्पपोषण
- एनीमिया और विटामिन की कमी
- मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां
प्रमुख गतिविधियां
NNW 2025 के दौरान देशभर में विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित होंगी –
- स्कूलों में स्वस्थ टिफिन दिवस और पोस्टर प्रतियोगिताएं
- संतुलित आहार पर वर्कशॉप और नुस्खा प्रदर्शन
- हेल्थ चेकअप और पोषण परामर्श शिविर
- गर्भावस्था, बाल पोषण और रोग निवारण पर विशेषज्ञ व्याख्यान
- शहरी और ग्रामीण स्तर पर सोशल मीडिया अभियान और मोबाइल ऐप
- आंगनवाड़ी और पंचायत स्तर पर सामुदायिक रैलियां और पाक कला मेले
सरकारी पहल
राष्ट्रीय पोषण सप्ताह निम्नलिखित सरकारी योजनाओं से भी जुड़ा है –
- पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन)– अल्पपोषण, एनीमिया और बौनेपन को कम करना।
- मध्याह्न भोजन योजना (पीएम-पोषण) – बच्चों को स्कूलों में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना।
- आईसीडीएस – बच्चों और गर्भवती/स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण।
- आंगनवाड़ी केंद्र– पोषण संबंधी परामर्श और वितरण।
राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का महत्व
राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 कई मायनों में महत्वपूर्ण है।
- संयुक्त राष्ट्र के SDG-2 (Zero Hunger) लक्ष्य की ओर भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- गैर-संचारी रोगों से बचाव हेतु स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करता है।
- बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों तक जागरूकता पहुंचाता है।
- सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर कुपोषण उन्मूलन में सहयोग करता है।
