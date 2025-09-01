National Nutrition Week 2025: कुपोषण से बचाव से लेकर हेल्दी लाइफस्टाइल तक, जानिए थीम और महत्व

डिजिटल डेस्क: भारत 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 (National Nutrition Week) मनाया जा रहा है। इस साल का विषय है “बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें” (Eat Right for a Better Life)। इसका मुख्य उद्देश्य स्वस्थ आहार, पोषण संबंधी जागरूकता और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देना है।

इस वर्ष की थीम लोगों को यह संदेश देती है कि –

ताजे और मौसमी फल-सब्जियां खाएं।

जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाएं।

भोजन की सही मात्रा और सचेत खाने की आदतें अपनाएं।

घर का पौष्टिक और संतुलित भोजन अधिक लाभकारी है।

यह थीम भारत सरकार के पोषण अभियान, मध्याह्न भोजन योजना और आईसीडीएस जैसी योजनाओं से सीधे जुड़ी है, जिनका मकसद कुपोषण, मोटापा और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को खत्म करना है।

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत 1982 में खाद्य एवं पोषण बोर्ड (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) ने की थी। तब से हर साल इसे मनाया जाता है ताकि संतुलित आहार के महत्व के बारे में आमजन में जागरूकता बढ़ाई जा सके। आज भी भारत कुपोषण के तिहरे बोझ से जूझ रहा है –