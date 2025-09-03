मेरी खबरें
    Teachers' Day Hindi Speech: शिक्षक दिवस पर दमदार हिंदी भाषण...तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठेगा स्कूल

    Teachers Day 2025 Best Speech in Hindi: भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (Sarvepalli Radhakrishnan Anniversary) की जयंती पर मनाया जाता है। इस दिन छात्रों द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है और उनके योगदान का आभार व्यक्त किया जाता है। शिक्षक केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन के मूल्य और अनुशासन भी सिखाते हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 10:27:23 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 10:58:48 AM (IST)
    HighLights

    1. शिक्षक दिवस पर डॉ. राधाकृष्णन की जयंती
    2. समाज निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका
    3. छात्रों के लिए टीचर्स डे पर हिंदी में भाषण

    डिजिटल डेस्क: भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (Sarvepalli Radhakrishnan Anniversary) की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस (Teachers Day 2025 Best Speech in Hindi) मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की परंपरा तब शुरू हुई जब डॉ. राधाकृष्णन ने अपने छात्रों से कहा कि उनके जन्मदिन को मनाने के बजाय इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाना अधिक उचित होगा। उनकी यह विनम्रता और शिक्षण पेशे के प्रति सम्मान आज भी प्रेरणा का स्रोत है।

    डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे?

    डॉ. राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तनी में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षक और विद्वान थे। उन्हें 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। शिक्षा जगत में उनके योगदान को अमूल्य माना जाता है।

    शिक्षक दिवस का उद्देश्य केवल एक व्यक्ति की जयंती का सम्मान करना नहीं है, बल्कि उन सभी शिक्षकों को धन्यवाद देना है जो समाज और राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं।

    शिक्षक दिवस पर हिंदी में भाषण का सैंपल

    आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, और मेरे प्रिय मित्रों,

    यहां उपस्थित सभी लोगों को सुप्रभात। आज हम शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, यह एक विशेष अवसर है जो उन सभी शिक्षकों को समर्पित है जो हमारे भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।5 सितंबर को हर साल डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो न केवल भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, बल्कि हमारे देश के सबसे महान विद्वानों और शिक्षकों में से एक भी थे। जब उनके छात्रों ने एक बार उनका जन्मदिन मनाने का अनुरोध किया, तो उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। यह उनकी विनम्रता और शिक्षण पेशे के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है।

    शिक्षक उन मोमबत्तियों की तरह होते हैं जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देते हैं। वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारा साथ देते हैं और हमें न सिर्फ किताबों से, बल्कि ज़िंदगी से भी सबक सिखाते हैं। स्कूल में हमारे पहले कदम से लेकर कॉलेज खत्म होने तक, शिक्षक हमारे साथ होते हैं, हमें राह दिखाते हैं, हमारी गलतियां सुधारते हैं और हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं।

    एक अच्छा शिक्षक न केवल विषय पढ़ाता है, बल्कि हमारे चरित्र का निर्माण भी करता है और हमें जीवन के हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। वे हममें अनुशासन, समर्पण और नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। उनका मार्गदर्शन हमें तब भी मदद करता है जब हम स्कूल नहीं जाते।

    इस खास दिन पर, मैं अपने सभी शिक्षकों को उनकी कड़ी मेहनत, धैर्य और समर्पण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि हम आपके छात्र हैं।आइए हम सभी यह वादा करें कि हम अपने शिक्षकों का सम्मान और आदर केवल शिक्षक दिवस पर ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन करेंगे।

    धन्यवाद और सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं!

