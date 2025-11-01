Winter Vegetables: सर्दियों में खूब खाएं ये 6 सब्जियां, बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों का मौसम अपने साथ कई मौसमी सब्जियां लेकर आता है, जो न केवल स्वादिष्ट होती हैं बल्कि शरीर को गर्म रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करती हैं। इस मौसम में बाजार में मिलने वाली हरी सब्जियां विटामिन, फाइबर और मिनरल्स से भरपूर होती हैं। आइए जानते हैं सर्दियों में कौन-सी 6 सब्जियां जरूर खानी चाहिए 1. पालक (Spinach) पालक सर्दियों की सबसे पौष्टिक सब्जियों में से एक है। इसमें आयरन, कैल्शियम, फोलेट और विटामिन A, C, K भरपूर मात्रा में होते हैं। यह शरीर को एनर्जी देने और खून की कमी दूर करने में मदद करती है। इसे सूप, परांठा या साग के रूप में खाया जा सकता है।

2. गाजर (Carrot) गाजर में बीटा-कैरोटीन पाया जाता है, जो शरीर में जाकर विटामिन A में बदलता है। यह आंखों की रोशनी बढ़ाने, स्किन ग्लो करने और इम्युनिटी मजबूत करने में मदद करता है। गाजर का जूस, सलाद या गाजर का हलवा सर्दियों में खास पसंद किया जाता है।