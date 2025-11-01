Winter Vegetables: सर्दियों में खूब खाएं ये 6 सब्जियां, बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों का मौसम अपने साथ कई मौसमी सब्जियां लेकर आता है, जो न केवल स्वादिष्ट होती हैं बल्कि शरीर को गर्म रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करती हैं।
इस मौसम में बाजार में मिलने वाली हरी सब्जियां विटामिन, फाइबर और मिनरल्स से भरपूर होती हैं। आइए जानते हैं सर्दियों में कौन-सी 6 सब्जियां जरूर खानी चाहिए
पालक सर्दियों की सबसे पौष्टिक सब्जियों में से एक है। इसमें आयरन, कैल्शियम, फोलेट और विटामिन A, C, K भरपूर मात्रा में होते हैं। यह शरीर को एनर्जी देने और खून की कमी दूर करने में मदद करती है। इसे सूप, परांठा या साग के रूप में खाया जा सकता है।
गाजर में बीटा-कैरोटीन पाया जाता है, जो शरीर में जाकर विटामिन A में बदलता है। यह आंखों की रोशनी बढ़ाने, स्किन ग्लो करने और इम्युनिटी मजबूत करने में मदद करता है। गाजर का जूस, सलाद या गाजर का हलवा सर्दियों में खास पसंद किया जाता है।
मेथी के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। यह डायबिटीज कंट्रोल करने, पेट को दुरुस्त रखने और कोलेस्ट्रॉल घटाने में सहायक है। सर्दियों में मेथी के परांठे या मेथी आलू बनाकर जरूर खाएं।
लहसुन को सर्दियों का नैचुरल एंटीबायोटिक कहा जाता है। यह खून का संचार बढ़ाता है, दिल को स्वस्थ रखता है और सर्दी-जुकाम से बचाता है। रोजाना लहसुन को अपने भोजन में जरूर शामिल करें।
सरसों का साग पंजाब और उत्तर भारत की सर्दियों की पहचान है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर और विटामिन C प्रचुर मात्रा में होता है। यह शरीर को गर्म रखता है और इम्युनिटी बूस्ट करता है। मक्के की रोटी के साथ इसका स्वाद दोगुना हो जाता है।
मूली फाइबर से भरपूर होती है और डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करती है। यह पाचन को मजबूत करती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है। सलाद, परांठा या सब्जी के रूप में मूली सर्दियों में शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाती है।