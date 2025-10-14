इस Diwali ऑफिस की डेस्क या खिड़की पर जरूर लगाएं यह ये पौधे, सौभाग्य और समृद्धि में होगी वृद्धि

लाइफस्टाइल डेस्क। दीपावली का त्योहार आते ही घरों की सफाई, सजावट और नई शुरुआत का माहौल बन जाता है। हर कोई अपने घर को रोशनी, रंगोली और खूबसूरत सजावट से सजा देता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बार अपने ऑफिस डेस्क को भी थोड़ा सजाया जाए?

क्योंकि आखिरकार, हम दिन का सबसे ज्यादा वक्त अपने वर्कस्पेस पर ही तो बिताते हैं। अगर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के पास एक हरा-भरा पौधा मुस्कुरा रहा हो, तो न सिर्फ आपका मूड अच्छा रहेगा, बल्कि काम करने की एनर्जी भी दोगुनी हो जाएगी।

ग्रीन प्लांट्स सिर्फ देखने में सुंदर नहीं लगते, बल्कि ये हवा को शुद्ध करते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं और आपकी एकाग्रता बढ़ाने में मदद करते हैं। आइए जानें ऐसे 10 पौधों के बारे में जो इस दीपावली आपके ऑफिस डेस्क को एक नया ‘ग्रीन’ लुक देंगे। 1. स्नेक प्लांट (Sansevieria trifasciata) इसे “मदर-इन-लॉज़ टंग” भी कहा जाता है, लेकिन इसके फायदे बहुत प्यारे हैं। स्नेक प्लांट कम रोशनी में भी आसानी से जीवित रहता है और खास बात यह है कि यह रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। आपको इसे ज्यादा पानी देने या बार-बार रिपॉट करने की जरूरत नहीं होती। व्यस्त ऑफिस लाइफ के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट है।

2. पॉटेड सकुलेंट्स (Potted Succulents) अगर आपको छोटे और क्यूट पौधे पसंद हैं, तो सकुलेंट्स से बेहतर कुछ नहीं। ये कई रंगों और आकारों में आते हैं और बहुत कम पानी मांगते हैं। बस इन्हें हल्की धूप वाली जगह पर रख दें, और ये हफ्तों तक हरे-भरे बने रहेंगे। 3. एरेका पाम (Areca Palm) एरेका पाम हवा को शुद्ध करने वाले पौधों में सबसे लोकप्रिय है। इसका आकार कॉम्पैक्ट होता है, इसलिए यह ऑफिस टेबल या किसी कोने की सजावट के लिए एकदम फिट बैठता है। यह आपके वर्कस्पेस को एक ट्रॉपिकल टच देता है। 4. लकी बैम्बू (Lucky Bamboo) फेंगशुई के अनुसार, लकी बैम्बू घर या ऑफिस में पॉजिटिव एनर्जी और गुड लक लाता है। इसे मिट्टी में या सिर्फ पानी में भी उगाया जा सकता है। इसकी सीधी हरी डंडियाँ आपके डेस्क को स्टाइलिश और एलिगेंट लुक देती हैं। 5. जेड प्लांट (Jade Plant) मोटे, चमकदार पत्तों वाला यह पौधा समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जेड प्लांट कम पानी में भी पनपता है और बहुत दिनों तक ताजा बना रहता है। यह एक छोटे से पॉट में बहुत खूबसूरत लगता है।

6. पोथोस (Pothos) – ‘मनी प्लांट’ पोथोस, जिसे मनी प्लांट भी कहा जाता है, तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। इसकी लटकती हुई बेलें किसी भी वर्कस्पेस को नेचुरल और रिलैक्सिंग लुक देती हैं। यह भी हवा को शुद्ध करने में मदद करता है और कम रोशनी में आसानी से जीवित रहता है। 7. जीजी प्लांट (ZZ Plant) अगर आप पौधों को पानी देना भूल जाते हैं, तो यह पौधा आपके लिए बना है। ZZ प्लांट बहुत मजबूत होता है और कम से कम देखभाल में भी ताजा बना रहता है। इसका गहरा हरा रंग आपके डेस्क को प्रोफेशनल और एलिगेंट टच देता है। 8. स्पाइडर प्लांट (Spider Plant) स्पाइडर प्लांट उन पौधों में से एक है जो हवा से हानिकारक केमिकल्स को हटाने में मदद करता है। इसकी पतली लंबी हरी-सफेद धारियों वाली पत्तियां बेहद आकर्षक लगती हैं। यह पौधा ऑफिस की हवा को ताजा और स्वच्छ बनाए रखता है।