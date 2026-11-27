लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। सर्दी के दिनों में बच्चों में सर्दी-जुकाम, खांसी, बुखार और गले में संक्रमण की शिकायत बढ़ जाती है। इसका प्रमुख कारण मौसम में बदलाव के साथ ही कई तरह के वायरस का सक्रिय होना है। स्कूल, खेल के मैदान और भीड़भाड़ वाली जगहों पर बच्चों का एक-दूसरे के संपर्क में आना भी संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ाता है। खांसने, छींकने और संक्रमित सतहों को छूने से वायरस एक बच्चे से दूसरे तक पहुंच सकता है।

छोटे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होने के कारण वे संक्रमण की चपेट में जल्दी आ सकते हैं। बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए उनकी दिनचर्या और खान-पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। भोजन में मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें, दूध, दही और पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें।