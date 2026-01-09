सावधान! रात के अंधेरे में मोबाइल चलाना छीन सकता है आपकी आंखों की रोशनी, जानें 'ग्लूकोमा' का डिजिटल कनेक्शन

लाइफस्टाइल डेस्क। क्या आप भी रात को सोने से पहले कमरे की लाइट बंद कर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं? अगर हां, तो यह आदत आपकी आंखों के लिए 'साइलेंट किलर' साबित हो सकती है। चिकित्सा जगत में ग्लूकोमा (Glaucoma) को 'दृष्टि का खामोश चोर' कहा जाता है, क्योंकि यह बिना किसी दर्द या आहट के आपकी आंखों की रोशनी चुरा लेता है।

जनवरी को ग्लूकोमा अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि हमारी आधुनिक जीवनशैली और मोबाइल का अत्यधिक उपयोग इस गंभीर बीमारी के खतरे को बढ़ा रहा है। क्यों खतरनाक है अंधेरे में मोबाइल का इस्तेमाल? मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (वैशाली) में ऑप्थेल्मोलॉजी डायरेक्टर डॉ. रिंकी आनंद गुप्ता के अनुसार, ग्लूकोमा का सीधा संबंध आंखों के अंदर बढ़ने वाले दबाव (Intraocular Pressure) से है। जब यह दबाव बढ़ता है, तो आंखों की मुख्य नस (Optic Nerve) क्षतिग्रस्त होने लगती है।