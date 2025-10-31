एक महीना शराब छोड़ दें तो शरीर पर क्या असर पड़ेगा? बदलाव जानकर चौंक जाएंगे

अक्सर लोग कहते हैं 'थोड़ा छोड़ दूं बाद में फिर पी लूँगा' पर एक छोटा ब्रेक देने से बहुत बड़े बदलाव नजर आते हैं। आइए जानें एक महीने का अल्कोहल-फ्री स्टेप क्यों असरदार है और इसे सफलतापूर्वक कैसे पूरा करें।

लाइफस्टाइल डेस्क। एक महीना शराब से दूरी बना कर देखिए। इससे न सिर्फ आपके शरीर बल्कि मन, नींद, पर्सन और पैसे तीनों में फर्क दिखेगा।

एक महीने शराब छोड़ने से क्या होगा?

1. सुबह एनर्जेटिक महसूस करना

शराब असल में नींद को बर्बाद करती है। सोते तो हैं पर गहरी (रैपिड-आइ) नींद कम मिलती है। एक महीने ब्रेक लेने पर नींद की गुणवत्ता सुधरती है और सुबह उठने पर ताजगी महसूस होगी।

2) वजन रहेगा कंट्रोल

शराब में खाली कैलोरी होती हैं - बीयर, कॉकटेल और वाइन कैलोरी जोड़ते हैं। एक महीना छोड़ने से कैलोरी का अच्छा कट आता है और पेट कम दिखने लगता है।

3) मन और मूड में सुधार

अल्कोहल डिप्रेशन और एंग्जाइटी को बढ़ा सकता है। ब्रेक के दौरान मूड स्थिर होता है, चिंता घटती है और दिनचर्या में सकारात्मकता आती है।

4) त्वचा और बनावट में निखार

डिहाइड्रेशन कम होने से त्वचा में चमक आती है, सूजन घटती है और आंखों के नीचे काले घेरे कम हो जाते हैं। इससे दिनभर शांति महसूस होती है।

5) पेट, लिवर और इम्यूनिटी को फायदा

लिवर को आराम मिलता है। फैटी लिवर का जोखिम घटता है। साथ ही इम्यून सिस्टम को फिर से पटरी पर आने का मौका मिलता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है।

6) पर्स (बटुआ) हल्का होना

शराब न पीने से हर सप्ताह का कुछ पैसा बच जाएगा। महीने भर पर यह अच्छी बचत बन जाती है, जो आप किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं। यह आर्थिक तौर पर भी फायदेमंद है।

कैसे पूरा करें एक महीने का ब्रेक

1. स्पष्ट लक्ष्य तय करें - '30 दिन बिना शराब' लिखकर फ्रिज पर लगाकर रखें।

2. दोस्तों/परिवार को बताएं - समर्थन मिलने से चुनौती आसान लगती है।

3. विकल्प रखें - नॉन-अल्कोहल बियर, सूप, फ्रूट-जूस या इन्फ्यूज़्ड वॉटर रखें।

4. ट्रिगर्स पहचानें - किन हालातों में पीने का मन आता है (तनाव, पार्टी) उन्हें बदलना जरूरी है।

5. नियमित रूटीन बनाएं - नींद, एक्सरसाइज और हेल्दी खाना खाएं। इससे क्रेविंग कम होगी।

6. दिन-प्रतिदिन रिकॉर्ड रखें - छोटा जर्नल बनाएं, कैसे महसूस किया, कितनी बचत हुई।

7. रिवॉर्ड तय करें - सफल महीने के बाद खुद को कोई गिफ्ट दे दें।

मुश्किल समय में क्या करें?

5 मिनट बाहर टहल लें।

गहरी सांस (4-4-4) करने से क्रेविंग कम होती है।

किसी मित्र को कॉल करें या टेक्स्ट करें।

पानी पीकर या च्युइंग गम से ध्यान हटाएं।

क्या यह स्थायी बदलाव बन सकता है?

बहुत से लोग एक महीने के ब्रेक के बाद महसूस करते हैं कि अब 'कम पीना' या 'बिलकुल न पीना' ही बेहतर विकल्प है। पर लक्ष्य यह नहीं कि तुरंत हमेशा के लिए बंद कर दें - पहले एक महीना ध्यान से करें, फिर निर्णय लें कि भविष्य में आपकी नीतियां क्या होंगी।