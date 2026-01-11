मेरी खबरें
    सावधान! कहीं आपका पार्टनर भी तो नहीं कर रहा 'फ्यूचर फेकिंग'? ऐसे पहचानें रिश्ते का ये बड़ा खतरा

    किसी रिश्ते में आगे की जिंदगी को लेकर बातें करना और साथ भविष्य की योजनाएं बनाना सामान्य और सकारात्मक माना जाता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है, जब ये ...और पढ़ें

    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 02:14:03 PM (IST)
    सावधान! कहीं आपका पार्टनर भी तो नहीं कर रहा 'फ्यूचर फेकिंग'? ऐसे पहचानें रिश्ते का ये बड़ा खतरा
    लाइफस्टाइल डेस्क। किसी रिश्ते में आगे की जिंदगी को लेकर बातें करना और साथ भविष्य की योजनाएं बनाना सामान्य और सकारात्मक माना जाता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है, जब ये सपने सिर्फ आपको रिश्ते में बनाए रखने के लिए दिखाए जाएं और उन्हें सच करने की कोई ठोस कोशिश न हो। ऐसे व्यवहार को ही फ्यूचर फेकिंग कहा जाता है।

    हाल के दिनों में यह शब्द तेजी से चर्चा में आया है। फ्यूचर फेकिंग दरअसल एक तरह की मानसिक चाल है, जिसमें पार्टनर खूबसूरत भविष्य की तस्वीरें दिखाकर वर्तमान की दिक्कतों, अपनी गलतियों या जिम्मेदारियों से बच निकलता है। इससे सामने वाला व्यक्ति उम्मीद के सहारे रिश्ते में टिका रहता है।


    फ्यूचर फेकिंग का मतलब क्या है?

    फ्यूचर फेकिंग तब मानी जाती है, जब कोई व्यक्ति शादी, साथ रहने, घर खरीदने या बच्चों जैसे बड़े सपनों की बातें तो करता है, लेकिन उन पर अमल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता। मकसद सिर्फ यह होता है कि आप रिश्ते में भावनात्मक रूप से जुड़े रहें। यह व्यवहार अक्सर उन लोगों में देखा जाता है, जो बिना जिम्मेदारी उठाए प्यार, समय और ध्यान चाहते हैं।

    कैसे पहचानें कि आपका पार्टनर फ्यूचर फेकिंग कर रहा है?

    अगर रिश्ते की शुरुआत में ही बहुत बड़े वादे किए जाने लगें और आप अभी एक-दूसरे को ठीक से जानते भी न हों, तो यह खतरे का संकेत हो सकता है। इसके अलावा, अगर पार्टनर की बातें और उसके काम में फर्क साफ दिखे यानी बड़ी योजनाएं हों लेकिन छोटे वादे भी पूरे न हों तो सतर्क हो जाना चाहिए।

    कई बार फ्यूचर फेकिंग का इस्तेमाल वर्तमान की समस्याओं से बचने के लिए किया जाता है। जब आप किसी गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहें, तो सामने वाला भविष्य का कोई सुनहरा सपना दिखाकर बात को टाल देता है। इसके साथ ही ऐसे लोगों के प्लान अक्सर अधूरे और अस्पष्ट होते हैं कोई तारीख, तरीका या ठोस कदम तय नहीं होता।

    कुछ मामलों में यह व्यवहार इसलिए भी अपनाया जाता है, ताकि पार्टनर आपकी आर्थिक मदद या अन्य संसाधनों का फायदा उठा सके। भविष्य का लालच देकर वह वर्तमान में अपनी जरूरतें पूरी करता रहता है।

    खुद को इससे कैसे सुरक्षित रखें?

    किसी पर भरोसा करने में जल्दबाजी न करें और समय लेकर देखें कि वह अपने कहे पर कितना कायम रहता है। जब भी कोई बड़ा वादा किया जाए, तो उससे जुड़े व्यावहारिक सवाल पूछें। अगर सवालों पर चिढ़ या बचाव की प्रतिक्रिया मिले, तो यह संकेत हो सकता है कि कुछ सही नहीं है। सबसे जरूरी बात यह समझना है कि अगर वादे बार-बार टूट रहे हैं, तो यह एक पैटर्न बन चुका है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

