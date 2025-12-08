डेटिंग ऐप पर लड़कियां क्या देखकर Swipe Right करती हैं? जानें उनकी ‘हां’ और ‘ना’ का साइंस

लाइफस्टाइल डेस्क। डेटिंग ऐप्स की दुनिया कई बार एक रहस्य जैसी लगती है। आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल बिल्कुल परफेक्ट है कि अच्छी तस्वीरें, अच्छी हाइट, कूल स्टाइल लेकिन फिर भी मैच नहीं आते? ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लड़कियां डेटिंग ऐप पर लड़कों की प्रोफाइल में देखती क्या हैं?

“फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन” डेटिंग ऐप पर यह बात बिल्कुल सच साबित होती है। लड़कियां सबसे पहले आपकी फोटो पर नजर डालती हैं। ऐसी तस्वीर लगाएं जो आपको खुशमिजाज दिखाए और चेहरा साफ नजर आए। धूप का चश्मा लगाकर ली गई फोटो, जिम की मिरर सेल्फी या ऐसी तस्वीरें जिनमें चेहरा साफ न दिखे, इनसे बचें। याद रखें, वे आपके बाइसेप्स नहीं, बल्कि आपसे बात करना चाहती हैं।

दरअसल, लड़कियों का Right Swipe करना कोई किस्मत का खेल नहीं है। इसके पीछे एक पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है। आइए समझते हैं कि उनकी ‘हां’ और ‘ना’ के पीछे क्या साइंस है।

बायो

फोटो के बाद अगर लड़की आपकी प्रोफाइल पर रुकती है, तो अगली नजर आपके बायो पर जाती है। खाली बायो का मतलब बोरिंग इंसान।

सच्चाई और ह्यूमर दिखाएं।

अपनी हॉबीज का ज़िक्र करें, कुकिंग, गिटार, ट्रैवलिंग कुछ भी।

“नो ड्रामा” या “टाइम वेस्ट न करें” जैसे निगेटिव वाक्यों से बचें, वरना आप गुस्सैल लगते हैं।

ग्रुप फोटो का कन्फ्यूजन

पहली ही फोटो में ग्रुप फोटो लगाने की गलती न करें। पहली तस्वीर हमेशा सोलो होनी चाहिए। दोस्तों वाली फोटो बाद में लगाएं ताकि यह दिखे कि आप सोशल भी हैं।

'कूल' नहीं, 'रियल' बनें

लड़कियां फेक प्रोफाइल को तुरंत पहचान लेती हैं। बहुत ज्यादा फिल्टर, ओवरएडिटिंग या कॉपी-पेस्ट शायरी यह सब अब बेअसर है, जैसे हैं, वैसे ही दिखें। अगर आप डॉग लवर हैं, तो अपने पेट के साथ फोटो डालें। अगर ट्रैवल पसंद है, तो फोटो उसी तरह की लगाएं। असलियत हमेशा दिखावे से ज्यादा आकर्षक होती है।

भरोसे की गेम

डेटिंग ऐप की पूरी दुनिया भरोसे पर चलती है। लड़की तभी राइट स्वाइप करती है, जब उसे लगे कि सामने वाला लड़का दिलचस्प भी है और सुरक्षित भी। इसलिए, अगली बार प्रोफाइल बनाते समय हीरो बनने की कोशिश न करें, बस एक अच्छे इंसान की तरह पेश आएं। यकीन मानिए, राइट स्वाइप अपने-आप बढ़ जाएंगे।