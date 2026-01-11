इंदौर का सराफा हो या भोपाल की गलियां, मध्य प्रदेश के ये 9 व्यंजन चख लिए तो भूल जाएंगे फाइव स्टार का खाना

लाइफस्टाइल डेस्क। भारत का दिल कहे जाने वाले 'मध्य प्रदेश' की खूबसूरती सिर्फ खजुराहो के मंदिरों, पचमढ़ी की पहाड़ियों या कान्हा के जंगलों तक सीमित नहीं है। यहाँ की असली आत्मा बसती है यहाँ की तंग गलियों से उठने वाली उस खुशबू में, जो कढ़ाई में छनती जलेबियों और उबलते हुए पोहे से आती है।

अगर आप एक फूडी (Foodie) हैं और मध्य प्रदेश की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो तैयार हो जाइए एक ऐसी 'फूड ट्रिप' के लिए जहां हर निवाला एक नई कहानी सुनाता है। यहाँ के 9 ऐसे शाकाहारी व्यंजन हैं, जिनका स्वाद आपकी जुबान पर हमेशा के लिए ठहर जाएगा:

1. इंदौरी पोहा मध्य प्रदेश, खासकर इंदौर की सुबह की शुरुआत 'पोहा' के बिना अधूरी है। यहां का पोहा देश के अन्य हिस्सों से अलग इसलिए है क्योंकि इसे सीधे आंच पर नहीं, बल्कि भाप (Steam) में पकाया जाता है। इसके ऊपर डलने वाला जीरावन मसाला, बारीक कटा प्याज, अनार के दाने और कड़क इंदौरी सेव इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन नाश्ता बनाते हैं। 2. जलेबी-रबड़ी पोहा खाया और साथ में जलेबी नहीं ली? तो आपने एमपी का कल्चर ही नहीं समझा। मालवा क्षेत्र में कुरकुरी, रसभरी केसरिया जलेबियों को जब ठंडी, मलाईदार रबड़ी के साथ परोसा जाता है, तो यह मीठे और कुरकुरेपन का एक ऐसा तालमेल बनाता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे।

3. भुट्टे की कीस यह व्यंजन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ताजे भुट्टे (कॉर्न) को कद्दूकस करके, दूध और मसालों के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है। अंत में नारियल और हरा धनिया इसकी खूबसूरती और स्वाद दोनों बढ़ा देते हैं। मानसून के मौसम में इंदौर के सराफा बाजार में इसका स्वाद लेना एक अलग ही अनुभव है। 4. दाल बाफला राजस्थान की दाल-बाटी से प्रभावित होने के बावजूद, 'दाल बाफला' का अपना स्वैग है। बाफले के आटे की लोई को पहले पानी में उबाला जाता है और फिर घी में डुबोकर सेंका जाता है। इसे तीखी अरहर दाल, ढेर सारा देसी घी और तीखी लहसुन की चटनी के साथ खाना किसी उत्सव से कम नहीं है। 5. दही बड़ा इंदौर के सराफा बाजार का 'जोशी जी का दही बड़ा' न केवल अपने स्वाद बल्कि परोसने के अंदाज के लिए भी मशहूर है। बेहद मुलायम बड़े को गाढ़े दही में भिगोया जाता है और ऊपर से खास मसालों की चुटकी इस तरह छिड़की जाती है कि वह एक कलाकृति लगने लगती है। 6. मावा बाटी यह देखने में भले ही गुलाब जामुन जैसा लगे, लेकिन मावा बाटी उससे कहीं ज्यादा समृद्ध है। इसके अंदर सूखे मेवों (ड्राई फ्रूट्स) और मावा की फिलिंग होती है। इलायची की खुशबू वाली चाशनी में डूबी यह मिठाई किसी भी शाही भोजन का सबसे सुखद अंत है।