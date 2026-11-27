दीप्ति मुले, जबलपुर। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही शहर में गर्म कपड़ों की खरीदारी ने रफ्तार पकड़ ली है। इस बार विंटर फैशन में लान्ग कोट खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बाजारों से लेकर शापिंग माल तक विभिन्न डिजाइन, रंग और स्टाइल के लांग कोट लोगों को लुभा रहे हैं।

खास बात यह है कि अब लांग कोट केवल ठंड से बचने का जरिया नहीं, बल्कि स्टाइल और व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने वाला फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। काॅलेज जाने वाले युवाओं से लेकर नौकरीपेशा लोगों और महिलाओं तक में इसका खास क्रेज देखने को मिल रहा है।