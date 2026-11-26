लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। शादियों में अब मेहमान सिर्फ खाने की तारीफ करके घर नहीं लौटना चाहते, वे कुछ ऐसा चखना और देखना चाहते हैं जो पहले कभी अनुभव न किया हो। यही वजह है कि शादी के बफेट में अब दाल मखनी, पनीर और पारंपरिक मिठाइयों के साथ दुनिया भर के जायकों की एंट्री हो रही है।

कहीं इटैलियन पास्ता और मैक्सिकन टैको का काउंटर है तो कहीं जापानी सुशी, कोरियन और थाई व्यंजन मेहमानों को आकर्षित कर रहे हैं। खाने का यह बदलता अंदाज अब सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है। उसकी सजावट, परोसने का तरीका और लाइव कुकिंग भी आयोजन का खास हिस्सा बन रहे हैं।

कैटरिंग संचालकों के अनुसार, अब कुछ आयोजनों में सात से आठ अलग-अलग देशों के व्यंजनों की वैरायटी रखी जा रही है। कैटरिंग संचालकों के अनुसार, पहले शादियों में भारतीय व्यंजनों और पारंपरिक मिठाइयों पर अधिक जोर रहता था, लेकिन अब युवा कपल्स नए स्वाद को लेकर प्रयोग कर रहे हैं। इटैलियन पास्ता, पिज्जा, मैक्सिकन नाचोज, टैको, थाई फूड, जापानी डिमसम और सुशी के साथ लेबनीज व्यंजन भी मेनू में शामिल हो रहे हैं। इनमें इटैलियन और मैक्सिकन फूड की अच्छी मांग है। वहीं अब कोरियन, जापानी और एशियन कुजीन का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है।