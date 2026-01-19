कड़कड़ाती ठंड और कोहरे का कहर, सड़क पर जब विजिबिलिटी हो जाए जीरो, तो सुरक्षित सफर के लिए अपनाएं ये टिप्स

लाइफस्टाइल डेस्क। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे सड़कों और हाईवे पर सफर करना जोखिम भरा हो गया है। सर्दियों के इस मौसम में सड़क दुर्घटनाओं, उड़ानों और ट्रेनों की देरी के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे खतरनाक मौसम में आपकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए ड्राइव करते समय कुछ विशेष सावधानियां बरतना अनिवार्य है।

कोहरे में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए यहां कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए हैं: सुनने की शक्ति को बनाएं अपना हथियार जब घने कोहरे के कारण देखना लगभग नामुमकिन हो जाए, तो अपनी सुनने की क्षमता का लाभ उठाएं। गाड़ी के भीतर रेडियो या संगीत बंद कर दें और खिड़कियों को थोड़ा नीचे रखें। इससे आप सड़क पर अन्य गाड़ियों के हॉर्न या इंजन की आवाज को बेहतर तरीके से सुन पाएंगे, जो किसी भी संभावित खतरे के प्रति आपको समय रहते सचेत कर देगा। पहाड़ी रास्तों पर यह तकनीक विशेष रूप से जीवनरक्षक साबित होती है।