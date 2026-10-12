विश्व आर्थराइटिस दिवस: जोड़ों में दर्द को थकान समझ रहे युवा, भीतर ही भीतर बढ़ रही गठिया की बीमारी

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। घुटनों में दर्द, उंगलियों के जोड़ों में सूजन और सुबह उठते ही हाथ-पैरों में अकड़न… अगर ये लक्षण बुजुर्गों में दिखाई दें तो लोग उम्र का असर मान लेते हैं, लेकिन यही परेशानी अब युवाओं को भी सताने लगी है।

अब 35 से 45 साल की उम्र के लोग भी जोड़ों की तकलीफों से जूझ रहे हैं। महिलाओं में इसकी समस्या अधिक देखी जा रही है। 25 से 35 साल की दस में पांच महिलाएं इससे पीड़ित हैं। जबकि पुरुषों पीड़ित पुरुषों की संख्या दो है। बदलती जीवनशैली के बीच जोड़ों का दर्द अब केवल बढ़ती उम्र की परेशानी नहीं रह गया है।