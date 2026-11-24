विशेषज्ञों के अनुसार, सर्दियों का मौसम शरीर को सक्रिय रखने और खानपान में पौष्टिक चीजें शामिल करने का अच्छा अवसर है। ऐसे में दिनचर्या में कुछ छोटे बदलाव करके महिलाएं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रख सकती हैं।

त्योहारों के दौरान खानपान में हुए बदलावों को संतुलित करने के साथ ही अब महिलाएं अपनी डाइट, व्यायाम, योग और त्वचा की देखभाल को लेकर भी सजग हो रही हैं।

दिवाली के बाद मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है। ऐसे में महिलाओं के लिए यह समय अपनी दिनचर्या को दोबारा व्यवस्थित करने और फिटनेस पर ध्यान देने का है।

नईदुनिया प्रतिनिधि इंदौर। त्योहारों की भागदौड़, मेहमानों की आवभगत और खानपान की व्यस्तता के बाद अब महिलाएं अपनी सेहत के लिए समय निकालने की तैयारी कर रही हैं।

सर्दियों में खानपान को बनाएं पोषण से भरपूर

डाइटिशियन प्रियंका डेम्बला के अनुसार, त्योहारों के दौरान मिठाइयों, पकवानों और अधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ जाता है। ऐसे में अब महिलाओं को अपनी डाइट में संतुलन बनाने की जरूरत है।

सर्दियों में लड्डू, घी और अन्य हाई कैलोरी खाद्य पदार्थों का सेवन जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अत्यधिक आयली और डीप फ्राइड चीजों को सीमित रखते हुए मौसमी फल और सब्जियों को डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए।

आंवला, अमरूद, संतरा, पालक, मेथी, सरसों का साग, गाजर, चुकंदर और शकरकंद जैसे मौसमी खाद्य पदार्थ विटामिन, मिनरल्स, एंटीआक्सिडेंट और फाइबर के अच्छे स्रोत हैं।

शरीर की प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए दालें, पनीर, दूध, दही और सोया को शामिल करना चाहिए। वहीं बादाम, अखरोट, अलसी और पंपकिन सीड्स से हेल्दी फैट, जिंक और मैग्नीशियम मिलता है।

पर्याप्त पानी पीने, अच्छी नींद लेने और नियमित शारीरिक गतिविधि के साथ आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी और बी12 जैसे पोषक तत्वों का भी ध्यान रखना जरूरी है।

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प्रदूषण के बाद फेफड़ों की सेहत पर भी दें ध्यान

योग विशेषज्ञ निशा जोशी के अनुसार, दिवाली के बाद वातावरण में प्रदूषण बढ़ने से कई लोगों को गले और सांस संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

ऐसे समय में अनुलोम-विलोम और उज्जायी प्राणायाम जैसे अभ्यास उपयोगी हो सकते हैं।

फेफड़ों की क्षमता और छाती के विस्तार पर ध्यान देते हुए ताड़ासन, कोणासन और परिवर्तित त्रिकोणासन का अभ्यास किया जा सकता है।

इसके साथ प्रतिदिन कम से कम तीन सूर्य नमस्कार करने की सलाह दी जाती है।

हालांकि अभ्यास अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए और शरीर पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए।

फिटनेस रूटीन फिर शुरू करें

फिटनेस एक्सपर्ट वंदना पाल कहती हैं कि सर्दियों की शुरुआत सेहत बनाने के लिए अच्छा समय है। महिलाएं अक्सर परिवार की देखभाल में खुद को नजरअंदाज कर देती हैं। ऐसे में अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बढ़ाने के साथ रोजाना हल्का व्यायाम करना चाहिए। इससे शरीर को सक्रिय रखने और सालभर ऊर्जावान बने रहने में मदद मिल सकती है। नियमित व्यायाम से तनाव कम करने और नींद बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है।