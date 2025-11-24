एक और घोटाले का खुलासा... आलीराजपुर में सहकारी समितियों में करोड़ों के गबन का आरोप, जांच की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, आलीराजपुर। जनजाति विकास मंच ने जिला सहकारी केंद्र बैंक की कट्ठीवाड़ा शाखा से जुड़ीं दो सहकारी समितियों कट्ठीवाड़ा और आमखुंट में करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। मामले में कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

केसीसी ऋण के वितरण में घोटाला ज्ञापन में कहा गया है कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कट्ठीवाड़ा और आमखुंट में प्रबंधकों और सहकारी बैंक शाखा के प्रबंधक की मिलीभगत से केसीसी ऋण के वितरण में घोटाला किया गया है। सहकारी समिति आमखुट में संस्था प्रबंधक और उनके पुत्र (खाद विक्रेता) ने बैंक प्रबंधक के साथ मिलकर 2024-25 में बैंक स्तर पर करोड़ों रुपये का खाद जमा किया। संस्था स्तर पर मात्र 14 लाख रुपये का खाद खर्च दिखाया गया, जबकि शेष खाद स्थानीय व्यापारियों को नकद में बेचकर गबन किया गया।