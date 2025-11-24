मेरी खबरें
    एक और घोटाले का खुलासा... आलीराजपुर में सहकारी समितियों में करोड़ों के गबन का आरोप, जांच की मांग

    MP News: जनजाति विकास मंच ने जिला सहकारी केंद्र बैंक की कट्ठीवाड़ा शाखा से जुड़ीं दो सहकारी समितियों कट्ठीवाड़ा और आमखुंट में करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। मामले में कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ज्ञापन में कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं।

    By Manoj Bhadoriya
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 10:19:48 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 10:19:44 PM (IST)
    एक और घोटाले का खुलासा... आलीराजपुर में सहकारी समितियों में करोड़ों के गबन का आरोप, जांच की मांग
    सहकारी समितियों में करोड़ों के गबन का आरोप।

    HighLights

    1. सहकारी समितियों करोड़ों के घोटाले का आरोप
    2. केसीसी ऋण के वितरण में घोटाला किया गया
    3. कलेक्टर को ज्ञापन देकर उच्च स्तरीय जांच की मांग

    नईदुनिया प्रतिनिधि, आलीराजपुर। जनजाति विकास मंच ने जिला सहकारी केंद्र बैंक की कट्ठीवाड़ा शाखा से जुड़ीं दो सहकारी समितियों कट्ठीवाड़ा और आमखुंट में करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। मामले में कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

    केसीसी ऋण के वितरण में घोटाला

    ज्ञापन में कहा गया है कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कट्ठीवाड़ा और आमखुंट में प्रबंधकों और सहकारी बैंक शाखा के प्रबंधक की मिलीभगत से केसीसी ऋण के वितरण में घोटाला किया गया है। सहकारी समिति आमखुट में संस्था प्रबंधक और उनके पुत्र (खाद विक्रेता) ने बैंक प्रबंधक के साथ मिलकर 2024-25 में बैंक स्तर पर करोड़ों रुपये का खाद जमा किया। संस्था स्तर पर मात्र 14 लाख रुपये का खाद खर्च दिखाया गया, जबकि शेष खाद स्थानीय व्यापारियों को नकद में बेचकर गबन किया गया।


    डीएमआर खाते में जमा नहीं की राशि

    इसी तरह आमखुंट में कुल 109 सदस्यों ने वर्ष 2024-25 में केसीसी ऋण वितरण की राशि संस्था में जमा की, लेकिन प्रबंधक ने यह राशि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के डीएमआर खाते में जमा नहीं की। इस कारण किसान नकदी और खाद के ऋण के लिए भटक रहे हैं। इसी तरह संस्था कट्ठीवाड़ा में भी 106 सदस्यों की राशि खातों में जमा नहीं की गई।

    ज्ञापन में कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए

    ज्ञापन में कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि मामले की शिकायत बैंक के महाप्रबंधक और उपायुक्त सहकारिता को की गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए मामले की सघन व उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए।

