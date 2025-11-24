SIR के चलते तीसरी से 8वीं तक की छमाही परीक्षा दिसंबर में होगी, नई समय सारिणी जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। इन दिनों मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य चल रहा है। इस कार्य में प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 15 हजार शिक्षकों को लगाया गया है। इसका असर स्कूलों की पढ़ाई के साथ-साथ परीक्षाओं पर भी पड़ने लगा है। इस कारण प्रदेश के सरकारी स्कूलों तीसरी से आठवीं की छमाही परीक्षाओं की तारीख बढ़ा दी गई की हैं। यह परीक्षा इसी माह होना थी, अब इनको दिसंबर में लिया जाएगा।

तीसरी से आठवीं की छमाही परीक्षा 24 नवंबर से आयोजित होना थी। अब छमाही परीक्षाएं 8 दिसंबर से 13 दिसंबर के बी चली जाएंगी। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने नई समय-सारिणी जारी की है। राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि वर्तमान में प्रदेश में संचालित एसआइआर में शिक्षकों की व्यस्तता के कारण तीसरी से आठवीं कक्षा तक की छमाही परीक्षाओं की तिथियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कई स्कूलों में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है।

कई स्कूलों का 60 फीसदी भी कोर्स पूरा नहीं प्राचार्यों का कहना है कि शिक्षकों की ड्यूटी एसआइआर में लगाए जाने के कारण कई स्कूलों का 60 फीसदी तक पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। वहीं जिन स्कूलों में एक या दो शिक्षक पदस्थ है। उनकी ड्यूटी भी एसआइआर में लगाए जाने के कारण कई स्कूलों में हाफ डे के बाद छुट्टी लग जाती है। अब दो सत्रों में होगी परीक्षा अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं दो सत्रों में होंगी। पहला सत्र सुबह 10 से दोपहर 12.30 बजे तक रहेगा। जिसमें कक्षा 6 वीं से 8 वीं तक की परीक्षाएं होंगी। ये 13 दिसंबर को खत्म होंगी। दोपहर 1.30 से शाम 4 बजे तक कक्षा 3 से 5 तक की परीक्षाएं होगी। ये 12 दिसंबर को खत्म होंगी। इन परीक्षा में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान अनुसार निःशक्त विद्यार्थियों को निर्देशानुसार अतिरिक्त समय, लेखक की सुविधा मांगने पर मिलेगी। इसके लिए पहले से स्कूल में बोलना होगा।