मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    SIR के चलते तीसरी से 8वीं तक की छमाही परीक्षा दिसंबर में होगी, नई समय सारिणी जारी

    MP News: इन दिनों मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य चल रहा है। इस कार्य में प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 15 हजार शिक्षकों को लगाया गया है। इसका असर स्कूलों की पढ़ाई के साथ-साथ परीक्षाओं पर भी पड़ने लगा है। इस कारण प्रदेश के सरकारी स्कूलों तीसरी से आठवीं की छमाही परीक्षाओं की तारीख बढ़ा दी गई की हैं।

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 10:11:56 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 10:11:56 PM (IST)
    SIR के चलते तीसरी से 8वीं तक की छमाही परीक्षा दिसंबर में होगी, नई समय सारिणी जारी
    तीसरी से 8वीं तक की छमाही परीक्षा दिसंबर में होगी।

    HighLights

    1. तीसरी से 8वीं तक की छमाही परीक्षा दिसंबर में होगी
    2. राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी की नई समय सारिणी
    3. एसआइआर में शिक्षकों की ड्यूटी के चलते निर्णय

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। इन दिनों मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य चल रहा है। इस कार्य में प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 15 हजार शिक्षकों को लगाया गया है। इसका असर स्कूलों की पढ़ाई के साथ-साथ परीक्षाओं पर भी पड़ने लगा है। इस कारण प्रदेश के सरकारी स्कूलों तीसरी से आठवीं की छमाही परीक्षाओं की तारीख बढ़ा दी गई की हैं। यह परीक्षा इसी माह होना थी, अब इनको दिसंबर में लिया जाएगा।

    तीसरी से आठवीं की छमाही परीक्षा 24 नवंबर से आयोजित होना थी। अब छमाही परीक्षाएं 8 दिसंबर से 13 दिसंबर के बी चली जाएंगी। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने नई समय-सारिणी जारी की है। राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि वर्तमान में प्रदेश में संचालित एसआइआर में शिक्षकों की व्यस्तता के कारण तीसरी से आठवीं कक्षा तक की छमाही परीक्षाओं की तिथियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कई स्कूलों में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है।


    कई स्कूलों का 60 फीसदी भी कोर्स पूरा नहीं

    प्राचार्यों का कहना है कि शिक्षकों की ड्यूटी एसआइआर में लगाए जाने के कारण कई स्कूलों का 60 फीसदी तक पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। वहीं जिन स्कूलों में एक या दो शिक्षक पदस्थ है। उनकी ड्यूटी भी एसआइआर में लगाए जाने के कारण कई स्कूलों में हाफ डे के बाद छुट्टी लग जाती है।

    अब दो सत्रों में होगी परीक्षा

    अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं दो सत्रों में होंगी। पहला सत्र सुबह 10 से दोपहर 12.30 बजे तक रहेगा। जिसमें कक्षा 6 वीं से 8 वीं तक की परीक्षाएं होंगी। ये 13 दिसंबर को खत्म होंगी। दोपहर 1.30 से शाम 4 बजे तक कक्षा 3 से 5 तक की परीक्षाएं होगी। ये 12 दिसंबर को खत्म होंगी। इन परीक्षा में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान अनुसार निःशक्त विद्यार्थियों को निर्देशानुसार अतिरिक्त समय, लेखक की सुविधा मांगने पर मिलेगी। इसके लिए पहले से स्कूल में बोलना होगा।

    कक्षा 6 से 8वीं तक ऐसी रहेगी समय सारणी

    8 दिसंबर- प्रथम भाषा हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी

    9 दिसंबर- गणित, दृष्टिबाधितों का संगीत

    11 दिसंबर- द्वितीय भाषा अंग्रेजी, हिन्दी

    27 नवंबर- पर्यावरण अध्ययन

    12 दिसंबर- अतिरिक्त भाषा उर्दू

    समय दोपहर 1.30 से 4.00 बजे तक

    यह भी पढ़ें- Cough Syrup Case: SIT का बड़ा खुलासा, आरोपी डॉ. सोनी से तीन गुना अधिक कमीशन लेती थी मेडिकल स्टोर चलाने वाली पत्नी

    कक्षा 3 से 5वीं तक का टाइम टेबल

    8 दिसंबर- प्रथम भाषा

    9 दिसंबर- गणित

    10 दिसंबर- द्वितीय भाषा

    11 दिसंबर- विज्ञान

    12 दिसंबर तृतीय भाषा संस्कृत, हिन्दी, उर्दू

    13 दिसंबर- सामाजिक विज्ञान

    समय दोपहर 1.30 से शाम 4 बजे तक

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.