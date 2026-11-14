अनूपपुर में पिता ने तीन वर्षीय बेटी को खिलाया जहर, इलाज के दौरान मौत; बाद में खुद भी खाया

नईदुनिया प्रतिनिधि,अनूपपुर। जैतहरी थाना क्षेत्र के ग्राम गौरेला के वरटोला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पिता ने कथित तौर पर अपनी तीन वर्षीय मासूम बेटी को जहरीला पदार्थ खिला दिया। गंभीर हालत में बच्ची को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार की रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

बेटी की मौत की सूचना मिलने के बाद पिता ने भी जहरीला पदार्थ खा लिया। गंभीर हालत में उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। मायके में रह रही थी पत्नी प्राप्त जानकारी के अनुसार, जैतहरी थाना अंतर्गत ग्राम गौरेला के वरटोला निवासी रमेश सिंह की पुत्री सुशीला सिंह का विवाह कुछ वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत दुधमनिया के केकरपानी गांव निवासी मोहित पिता फूल सिंह के साथ हुआ था। पिछले कुछ समय से सुशीला अपनी तीन वर्षीय पुत्री रुचिका और एक वर्षीय पुत्र शिवम के साथ मायके ग्राम गौरेला में रह रही है।