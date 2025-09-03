अमरकंटक रामसेतु पर बड़ा हादसा... तेज हवा के झोंके से तड़ित चालक गिरा, पर्यटक गंभीर रूप से घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल अमरकंटक के नर्मदा नदी के रामघाट पर बने रामसेतु में आज शाम तेज हवा के झोंके के कारण तड़ित चालक नीचे गिर गया। इस दौरान रामसेतु को देख रहे अनूपपुर निवासी 35 वर्षीय कृष्णकांत उईके गंभीर रूप से घायल हो गए।

युवक के दाहिने कंधे पर गंभीर चोट आई है। घटना के तुरंत बाद उसे स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरकंटक में भर्ती कराया गया और बाद में अनूपपुर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार, कृष्णकांत उईके रामसेतु देखने के लिए सेतु पर घूम रहे थे। तभी तड़ित चालक, जो पाये के ऊपरी हिस्से में लगभग 1 इंच फंसा हुआ था, तेज हवा के झोंके से नीचे गिर गया और सीधे उनके कंधे पर आ पड़ा।