सीएम हेल्पलाइन पर झूठी रिपोर्ट देने वाले टीआइ अरविंद कुमरे निलंबित, जांच में दोषी पाए गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। बोरदेही थाना में पदस्थ निरीक्षक अरविंद कुमरे को डीजीपी ने निलंबित कर दिया है। जनसुनवाई में महिला की शिकायत का निराकरण नहीं होने की बात सामने आने पर यह कार्रवाई की गई।

बैतूल निवासी कविता पाल ने अपनी शिकायत पुलिस मुख्यालय भोपाल की जनसुनवाई में प्रस्तुत की थी। शिकायत के अनुसार कंपनी द्वारा की गई धोखाधड़ी की रिपोर्ट गंज थाना में दर्ज नहीं की गई। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने पर भी झूठा निराकरण दर्ज कर दिया गया। इसे गंभीरता से लिया गया और कार्रवाई की गई।