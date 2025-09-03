मेरी खबरें
    सीएम हेल्पलाइन पर झूठी रिपोर्ट देने वाले टीआइ अरविंद कुमरे निलंबित, जांच में दोषी पाए गए

    बोरदेही थाना में पदस्थ निरीक्षक अरविंद कुमरे को डीजीपी ने निलंबित कर दिया है। जनसुनवाई में महिला की शिकायत का निराकरण नहीं होने की बात सामने आने पर यह कार्रवाई की गई।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 02:28:56 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 02:28:56 AM (IST)
    सीएम हेल्पलाइन पर झूठी रिपोर्ट देने वाले टीआइ अरविंद कुमरे निलंबित, जांच में दोषी पाए गए
    सीएम हेल्पलाइन पर झूठी रिपोर्ट देने वाले टीआइ अरविंद कुमरे निलंबित

    HighLights

    1. अरविंद कुमरे को डीजीपी ने निलंबित कर दिया है
    2. जनसुनवाई में महिला की शिकायत का निराकरण नहीं
    3. टीआइ अरविंद कुमरे ने प्रकरण दर्ज नहीं किया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। बोरदेही थाना में पदस्थ निरीक्षक अरविंद कुमरे को डीजीपी ने निलंबित कर दिया है। जनसुनवाई में महिला की शिकायत का निराकरण नहीं होने की बात सामने आने पर यह कार्रवाई की गई।

    बैतूल निवासी कविता पाल ने अपनी शिकायत पुलिस मुख्यालय भोपाल की जनसुनवाई में प्रस्तुत की थी। शिकायत के अनुसार कंपनी द्वारा की गई धोखाधड़ी की रिपोर्ट गंज थाना में दर्ज नहीं की गई। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने पर भी झूठा निराकरण दर्ज कर दिया गया। इसे गंभीरता से लिया गया और कार्रवाई की गई।

    नहीं दर्ज किया मामला

    जांच में पाया गया कि अपराध घटित होने के बावजूद टीआइ अरविंद कुमरे ने प्रकरण दर्ज नहीं किया। इस आधार पर उन्हें दोषी मानते हुए विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। एसपी बैतूल की रिपोर्ट में भी टीआइ दोषी पाए गए। इसके बाद पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने निलंबन आदेश जारी किया। निलंबन अवधि में टीआइ कुमरे मुख्यालय बैतूल पुलिस लाइन में रहेंगे। इस दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, लेकिन बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

