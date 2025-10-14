'समाधान नहीं हुआ तो कर लेंगे धर्म परिवर्तन', MP के 153 कर्मचारियों ने दी खुली धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एमपी में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जी हां, खबर है भोपाल के चंदेरी नगरपालिका के 153 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जिन्हें बीते दिनों नौकरी से निकाल दिया गया था। नगर पालिका परिषद चन्देरी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन देते हुए अपने परिवार सहित धर्म परिवर्तन की अनुमति मांगी है।

स्थानीय विधायक, नपा अध्यक्ष पर लगाया आरोप जी हां, इस ज्ञापन में कर्मचारियों ने उल्लेख किया है कि वे सभी नगर पालिका परिषद चन्देरी में कई वर्षों से दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अधिकांश पार्षदों की मिलीभगत से 153 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है।