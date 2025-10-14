मेरी खबरें
    'समाधान नहीं हुआ तो कर लेंगे धर्म परिवर्तन', MP के 153 कर्मचारियों ने दी खुली धमकी

    By Sachin Sharma
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 06:59:47 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 06:59:47 PM (IST)
    MP के 153 कर्मचारियों ने दी धर्म परिवर्तन की धमकी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एमपी में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जी हां, खबर है भोपाल के चंदेरी नगरपालिका के 153 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जिन्हें बीते दिनों नौकरी से निकाल दिया गया था। नगर पालिका परिषद चन्देरी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन देते हुए अपने परिवार सहित धर्म परिवर्तन की अनुमति मांगी है।

    स्थानीय विधायक, नपा अध्यक्ष पर लगाया आरोप

    जी हां, इस ज्ञापन में कर्मचारियों ने उल्लेख किया है कि वे सभी नगर पालिका परिषद चन्देरी में कई वर्षों से दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अधिकांश पार्षदों की मिलीभगत से 153 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है।


    10 दिनों का दिया गया अल्टीमेटम

    ऐसा करने की वजह से उनके लिए जीवन-यापन करना बेहद मुश्किल हो गया है। साथ ही कर्मचारियों ने ज्ञापन में चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर शासन द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो वे सभी परिवार सहित हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपनाने को विवश होंगे।

