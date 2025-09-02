MP Crime: महिला से किया दुष्कर्म, जान से मारने की दी धमकी... पुलिस ने 24 घंटे में धर दबोचा

मेरी खबरें
    फरार चल रहे आरोपित को पुलिस ने कस्टडी में लेकर पूछताछ की। जहां उसने घटना को अंजाम देने स्वीकार किया। एक सितम्बर को ग्राम एक की महिला ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात में अंधेरे का फायदा उठाकर पड़ोस में रहने बाला आरोपित बालाराम पिता रामरतन कुशवाहा मेरे घर आया, जान से मारने की धमकी देते दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

    By Manish Asati
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 08:57:33 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 08:57:33 PM (IST)
    24 घंटे में दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार।

    1. 24 घंटे में दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार
    2. अंधेरे का फायदा उठाकर किया था दुष्कर्म
    3. पुलिस ने कोर्ट में किया पेश कर पहुंचाया जेल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, चंदेरा। एक दिन पहले दुष्कर्म की घटना अंजाम देकर फरार चल रहे आरोपित को पुलिस ने कस्टडी में लेकर पूछताछ की। जहां उसने घटना को अंजाम देने स्वीकार किया। एक सितम्बर को ग्राम एक की महिला ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात में अंधेरे का फायदा उठाकर पड़ोस में रहने बाला आरोपित बालाराम पिता रामरतन कुशवाहा मेरे घर आया, जान से मारने की धमकी देते दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

    दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज

    इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए प्रकरण को जांच में लिया। वहीं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। थाना प्रभारी रश्मि जैन ने बताया कि आरोपित घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। आरोपित हर बार स्थान बदल कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था।

    कोर्ट में पेशकर भेजा जेल

    मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया, सूचना मिली कि आरोपित को मंडोरिया ताल के पास देखा जो भागने की फिराक में है। जिसके बाद हमराह स्टाफ के साथ दबिश दी गई जहां से आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे न्यायालय जतारा के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

