MP Crime: महिला से किया दुष्कर्म, जान से मारने की दी धमकी... पुलिस ने 24 घंटे में धर दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, चंदेरा। एक दिन पहले दुष्कर्म की घटना अंजाम देकर फरार चल रहे आरोपित को पुलिस ने कस्टडी में लेकर पूछताछ की। जहां उसने घटना को अंजाम देने स्वीकार किया। एक सितम्बर को ग्राम एक की महिला ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात में अंधेरे का फायदा उठाकर पड़ोस में रहने बाला आरोपित बालाराम पिता रामरतन कुशवाहा मेरे घर आया, जान से मारने की धमकी देते दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए प्रकरण को जांच में लिया। वहीं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। थाना प्रभारी रश्मि जैन ने बताया कि आरोपित घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। आरोपित हर बार स्थान बदल कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था।