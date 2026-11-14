बालाघाट में 35 वर्षों से पट्टे की आस में 150 परिवार, पीएम आवास योजना से भी वंचित

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। जनपद पंचायत बैहर के अंतर्गत ग्राम पंचायत परसमऊ के 150 परिवार पिछले 35 वर्षों से आवासीय पट्टे का इंतजार कर रहे हैं। पट्टा नहीं होने के कारण वे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

सौ से अधिक ग्रामीण अपनी मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने शासकीय भूमि का सर्वे कराकर वहां रह रहे परिवारों को भूमि स्वामित्व के पट्टे देने की मांग की। दरअसल, वे कई वर्षों से शासकीय भूमि पर झोपड़ी और मकान बनाकर रह रहे हैं।