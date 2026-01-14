मेरी खबरें
    बालाघाट के चार माओवादियों को ढेर करने वाले 60 जवानों को मिलेगा प्रमोशन

    बालाघाट में पदस्थ हाकफोर्स के 60 जवानों को क्रम से पूर्व पदोन्नति मिलेगी। मंगलवार को पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में आदेश जारी हुआ है। पदोन्नति पाने वा ...और पढ़ें

    Wed, 14 Jan 2026 08:43:09 PM (IST)
    60 जवानों को मिलेगा प्रमोशन

    HighLights

    1. 4 नक्सलियों को ढेर करने वाले 60 जवानों को समय पूर्व पदोन्नति मिली
    2. 56 लाख के इनामी नक्सलियों का खात्मा करने वाली टीम को मिला इनाम
    3. हिंसा मुक्त मप्र में पहली बार जवानों को मिली 'आउट ऑफ टर्न' पदोन्नति

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। जिले में पदस्थ हाकफोर्स के 60 जवानों को क्रम से पूर्व पदोन्नति मिलेगी। मंगलवार को पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में आदेश जारी हुआ है। पदोन्नति पाने वाले जवानों ने 14 जून 2025 को रूपझर थाना क्षेत्र के पचामादादर व कटेझिरिया के जंगल में तीन महिलाओं समेत चार हार्डकोर माओवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था।

    यह पहला मौका होगा, जब मप्र के माओवादी हिंसा से मुक्त होने के बाद जवानों को क्रम से पूर्व पदोन्नति मिलेगी। 61 जवानों को पदोन्नति मिलनी है, लेकिन इनमें एक जवान पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण फिलहाल उसे पदोन्नति से दूर रखा गया है।


    बड़ी मात्रा में मिले था विस्फोटक, 56 लाख था इनाम

    जवानों ने साहस का परिचय देते हुए जीआरबी डिवीजन के मलाजखंड दलम के चार माओवादियों रीता उर्फ तुब्बी श्रीरांगु हिडामी पत्नी चंदू उर्फ देवचंद, सुमन, इमला उर्फ तुलसी और रवि मडावी उर्फ बदरेको को ढेर किया था। सभी पर 14-14 लाख रुपये (कुल 56 लाख) का इनाम था। मौके से ग्रेनेड लांचर, एसएलआर राइफल, कारतूस, जिंदा हैंडग्रेनेड, डेटोनेटर सहित कई हथियार बरामद हुए थे।

