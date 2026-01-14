बालाघाट के चार माओवादियों को ढेर करने वाले 60 जवानों को मिलेगा प्रमोशन

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। जिले में पदस्थ हाकफोर्स के 60 जवानों को क्रम से पूर्व पदोन्नति मिलेगी। मंगलवार को पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में आदेश जारी हुआ है। पदोन्नति पाने वाले जवानों ने 14 जून 2025 को रूपझर थाना क्षेत्र के पचामादादर व कटेझिरिया के जंगल में तीन महिलाओं समेत चार हार्डकोर माओवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था।

यह पहला मौका होगा, जब मप्र के माओवादी हिंसा से मुक्त होने के बाद जवानों को क्रम से पूर्व पदोन्नति मिलेगी। 61 जवानों को पदोन्नति मिलनी है, लेकिन इनमें एक जवान पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण फिलहाल उसे पदोन्नति से दूर रखा गया है।