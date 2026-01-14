मेरी खबरें
    By PremVijay PatilEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 06:40:47 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 06:40:47 PM (IST)
    धार में भाजपा विधायक से 2 करोड़ की डिमांड, महिला और युवक पर ब्लैकमेलिंग का आरोप, CM मोहन यादव को सुनाई आपबीती
    धरमपुरी विधायक को धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है

    HighLights

    1. धरमपुरी विधायक को धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है
    2. महिला और मुस्लिम युवक पर दो करोड़ की ब्लैकमेलिंग का आरोप
    3. मदद के लिए आई महिला पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। जिले की धरमपुरी विधानसभा से भाजपा विधायक कालूसिंह ठाकुर ने एक महिला और एक मुस्लिम युवक पर जान से मारने की धमकी देने तथा ब्लैकमेल कर दो करोड़ रुपये मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। विधायक ने बुधवार को धार में आयोजित प्रेसवार्ता में पूरे घटनाक्रम की जानकारी मीडिया के सामने रखी।

    विधायक के अनुसार धरमपुरी थाना क्षेत्र के गवलिया बाड़ी निवासी महिला 23 दिसंबर को उनसे मदद मांगने पहुंची थी। महिला के तीन बच्चे हैं और उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। ठाकुर का कहना है कि पुलिस और प्रशासन को सूचना देने के बावजूद अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, जिसके चलते मंगलवार को भोपाल जाकर मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव को पूरे मामले से अवगत कराया। इसके बाद बुधवार को उन्होंने कलेक्टर के नाम लिखित आवेदन देकर शिकायत भी की।


    मदद के बहाने झूठे केस में फंसाने की धमकी

    विधायक ने बताया कि महिला पहले उनके धामनोद स्थित कार्यालय आई थी। अगले दिन उसने भोपाल से फोन कर मिलने की बात कही। महिला ने बताया कि वह भोपाल में किराए के मकान में रहती है और सामान उठाने के लिए पैसे नहीं हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक ने महिला को एक हजार रुपये की सहायता देकर वापस भेज दिया।

    फोन पर ब्लैकमेल कर मांगे दो करोड़ रुपये

    ठाकुर के अनुसार शुरुआत में महिला ने उनसे 15 हजार रुपये मांगे थे, जिसे देने में असमर्थता जताई गई। इसके बाद महिला ने फोन कर आरोप लगाए कि उसे गलत काम के लिए भोपाल बुलाया गया। बाद में आसिफ अली नामक युवक ने फोन कर गाली-गलौच शुरू की और एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी। दोनों ने मिलकर ब्लैकमेल करते हुए गाड़ी-घोड़े सहित दो करोड़ रुपये की मांग की। घ

    टना से घबराकर विधायक ने आइजी, एसपी और मुख्यमंत्री को फोन कर जानकारी दी। विधायक के अनुसार युवक कानपुर का निवासी है और वर्तमान में खलघाट में किराए के मकान में रह रहा है। महिला उसे पिछले दो सालों से जानती है और उसके साथ रह रही है। विधायक ने पूरे मामले को साजिश बताया है।

    पुलिस-प्रशासन पर सहयोग न करने का आरोप

    विधायक का कहना है कि वे शिकायत लेकर एसपी के पास पहुंचे थे, लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं सुना गया और उल्टे उनके खिलाफ ही मामला दर्ज किए जाने की बात कही गई। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच की मांग की।

    जांच के आदेश

    विधायक द्वारा दिए गए शिकायती आवेदन की जांच कर विधि-संगत कार्रवाई की जा रही है। इसके आदेश दिए जा चुके हैं। उनसे चर्चा हो चुकी है और वे संतुष्ट भी हैं। सहयोग नहीं करने जैसी कोई बात नहीं है।

    — मयंक अवस्थी, एसपी धार।

