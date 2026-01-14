धार में भाजपा विधायक से 2 करोड़ की डिमांड, महिला और युवक पर ब्लैकमेलिंग का आरोप, CM मोहन यादव को सुनाई आपबीती

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। जिले की धरमपुरी विधानसभा से भाजपा विधायक कालूसिंह ठाकुर ने एक महिला और एक मुस्लिम युवक पर जान से मारने की धमकी देने तथा ब्लैकमेल कर दो करोड़ रुपये मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। विधायक ने बुधवार को धार में आयोजित प्रेसवार्ता में पूरे घटनाक्रम की जानकारी मीडिया के सामने रखी।

विधायक के अनुसार धरमपुरी थाना क्षेत्र के गवलिया बाड़ी निवासी महिला 23 दिसंबर को उनसे मदद मांगने पहुंची थी। महिला के तीन बच्चे हैं और उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। ठाकुर का कहना है कि पुलिस और प्रशासन को सूचना देने के बावजूद अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, जिसके चलते मंगलवार को भोपाल जाकर मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव को पूरे मामले से अवगत कराया। इसके बाद बुधवार को उन्होंने कलेक्टर के नाम लिखित आवेदन देकर शिकायत भी की।