बालाघाट में माओवादी हिड़मा को ‘शहीद’ और ‘बस्तर का शेर’ बताने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। कई राज्यों में माओवादी हिंसा, सुरक्षाबलों और आम लोगों की जान लेने वाले दुर्दांत माओवादी हिड़मा को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई लोग उसे शहीद का दर्जा दे रहे हैं। उसे जल-जंगल-जमीन की रक्षा करने वाला बता रहे हैं। ऐसा ही कृत्य बालाघाट में भी सामने आया है। भरवेली के सत्येंद्र इनवाती ने ‘बिरसा ब्रिगेड भारत’ नामक फेसबुक आईडी पर विवादित पोस्ट लिखा है।

साइबर सेल ने आरोपी को पकड़ा शिकायत पर भरवेली पुलिस और साइबर सेल ने इसकी जांच की, जिसमें पाया कि 20 नवंबर को सत्येंद्र पिता माखनलाल इनवाती (32) निवासी हीरापुर ने फेसबुक पर हिड़मा की तस्वीर साझा करते हुए उसे ‘बस्तर का शेर’, ‘मास्टरमाइंड शहीद’, ‘लाल सलाम’ जैसे शब्दों से हिड़मा को महिमामंडित किया है। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 196(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया है।