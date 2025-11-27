बालाघाट में माओवादी हिड़मा को ‘शहीद’ और ‘बस्तर का शेर’ बताने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया केस

मेरी खबरें
    Maoist Hidma: दुर्दांत माओवादी हिड़मा को लेकर कई तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। कई लोग उसे शहीद का दर्जा दे रहे हैं और उसे जल-जंगल-जमीन की रक्षा करने वाला बता रहे हैं। ऐसा ही कृत्य बालाघाट में भी सामने आया है। भरवेली के सत्येंद्र इनवाती ने ‘बिरसा ब्रिगेड भारत’ नामक फेसबुक आईईडी पर विवादित पोस्ट लिखा है।

    By Yogesh Kumar Gautam
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 05:48:58 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 05:48:58 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। कई राज्यों में माओवादी हिंसा, सुरक्षाबलों और आम लोगों की जान लेने वाले दुर्दांत माओवादी हिड़मा को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई लोग उसे शहीद का दर्जा दे रहे हैं। उसे जल-जंगल-जमीन की रक्षा करने वाला बता रहे हैं। ऐसा ही कृत्य बालाघाट में भी सामने आया है। भरवेली के सत्येंद्र इनवाती ने ‘बिरसा ब्रिगेड भारत’ नामक फेसबुक आईडी पर विवादित पोस्ट लिखा है।

    साइबर सेल ने आरोपी को पकड़ा

    शिकायत पर भरवेली पुलिस और साइबर सेल ने इसकी जांच की, जिसमें पाया कि 20 नवंबर को सत्येंद्र पिता माखनलाल इनवाती (32) निवासी हीरापुर ने फेसबुक पर हिड़मा की तस्वीर साझा करते हुए उसे ‘बस्तर का शेर’, ‘मास्टरमाइंड शहीद’, ‘लाल सलाम’ जैसे शब्दों से हिड़मा को महिमामंडित किया है। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 196(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया है।


    सीएसपी वैशाली सिंह ने बताया कि माओवाद या हिंसा-गैर कानूनी गतिविधियों का समर्थन करना दंडनीय अपराध है। आरोपित सत्येंद्र की पोस्ट से उन बलिदानियों के स्वजनों को भी ठेस पहुंची है, जिनकी हिड़मा ने हत्या की थी। आरोपित की आपत्तिजनक पोस्ट के लिए उसे गिरफ्तार किया है। लोगों से अपील है कि वे तनाव, गलतफहमी, द्वेष फैलाने वाले पोस्ट न करें।

