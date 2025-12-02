बालाघाट में बोदालझोला के जंगल में मिला माओवादी डंप, इलेक्ट्रानिक सामग्री, वायरलेस सेट मिले
पुलिस बल न मात्र माओवादियों की तलाश कर रहा है, बल्कि बीडीडीएस टीम और डाग स्क्वाड जंगल में छिपाए गए डंप, विस्फोटक सामग्री और खतरनाक उपकरणों की सर्चिग कर रहा है। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चला रहे सर्चिग अभियान ने माओवादियों पर उल्लेखनीय दबाव बनाया है। यही वजह है कि अब बार-बार भारी मात्रा में माओवादी डंप बरामद हो रहे हैं।
Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 06:15:07 PM (IST)
Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 06:19:02 PM (IST)
माओवादी डंप से बरामद सामग्री।
नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। माओवाद विरोध अभियान के तहत बालाघाट पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षाबलों ने किरनापुर के बोदालझोला के जंगल से माओवादी डंप बरामद किया है। ये डंप माओवादियों ने जमीन के अंदर गाड़कर छिपा रखा था। तलाशी अभियान में लगे सुरक्षा जवानों को संदेह होने पर इलाके की सर्चिंग की गई, जिसमें एक एक एल्युमिनियम कंटेनर में इलेक्ट्रानिक सामग्री, वायरलेस सेट सहित दैनिक उपयोग की सामग्री जब्त की गई है।
- बता दें हाल ही में पुलिस ने किरनापुर के ही सिरका और आलीटोला में माओवादियों द्वारा भारी मात्रा में डंप किया गया एम्युनेशन, इलेक्ट्रानिक और मेडिकल संबंधी सामग्री जब्त की गई थी।
- मार्च 2026 तक माओवाद के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को लेकर प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर संयुक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।
- हाकफोर्स, सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस बल और बीडीडीएस की टीम कई दिनों से लगातार सघन सर्चिग अभियान चला रही है।
