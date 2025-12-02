बालाघाट में बोदालझोला के जंगल में मिला माओवादी डंप, इलेक्ट्रानिक सामग्री, वायरलेस सेट मिले

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। माओवाद विरोध अभियान के तहत बालाघाट पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षाबलों ने किरनापुर के बोदालझोला के जंगल से माओवादी डंप बरामद किया है। ये डंप माओवादियों ने जमीन के अंदर गाड़कर छिपा रखा था। तलाशी अभियान में लगे सुरक्षा जवानों को संदेह होने पर इलाके की सर्चिंग की गई, जिसमें एक एक एल्युमिनियम कंटेनर में इलेक्ट्रानिक सामग्री, वायरलेस सेट सहित दैनिक उपयोग की सामग्री जब्त की गई है।