MP News: बालाघाट मालखाना कांड मामले में बड़ी कार्रवाई, टीआई लाइन अटैच; सीएसपी को नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। कोतवाली के मालखाने से 55 लाख रुपये और जेवर चुराने के मामले में रविवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कार्यवाहक प्रधान आरक्षक (मुंशी) राजीव पंद्रे के कारनामे की गाज कोतवाली थाना प्रभारी विजय राजपूत और नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) वैशाली सिंह पर गिरी। एसपी आदित्य मिश्रा ने कोतवाली टीआई विजय राजपूत को लाइन अटैच कर दिया, वहीं सीएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
न्यायालय में पेश
इसी मामले में रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों सिवनी के जुआरी विवेक श्रीवास्तव उर्फ लाला, ऋतुराज मोहरे और हेमराज रनगिरे को न्यायालय में पेश किया। लाला की एक दिन की पुलिस रिमांड ली गई, जबकि ऋतुराज और हेमराज को जेल भेज दिया गया।
बालाघाट पुलिस और सिवनी पुलिसकर्मी के बीच विवाद
शनिवार रात जब बालाघाट पुलिस पूछताछ के लिए सिवनी पहुंची, तो वहां कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक योगेश राजपूत ने अभद्रता की। उन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया और बालाघाट पुलिस से नोटिस दिखाने को कहा। विवाद इतना बढ़ा कि हंगामे और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। इस दौरान का वीडियो भी वायरल हो गया है।
इसे भी पढ़ें- साध्वी प्रज्ञा के फिर बिगड़े बोल, कहा “बेटी बात न माने तो टांगें तोड़ दो”, कांग्रेस ने किया हमला