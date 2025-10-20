मेरी खबरें
    MP News: बालाघाट मालखाना कांड मामले में बड़ी कार्रवाई, टीआई लाइन अटैच; सीएसपी को नोटिस

    कोतवाली के मालखाने से 55 लाख रुपये और जेवर चुराने के मामले में रविवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कार्यवाहक प्रधान आरक्षक (मुंशी) राजीव पंद्रे के कारनामे की गाज कोतवाली थाना प्रभारी विजय राजपूत और नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) वैशाली सिंह पर गिरी।

    By Yogesh Kumar Gautam
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 20 Oct 2025 03:47:31 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 20 Oct 2025 03:53:49 AM (IST)
    बालाघाट मालखाना कांड मामले में बड़ी कार्रवाई

    1. मालखनाने मामले में रविवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की
    2. कोतवाली टीआई विजय राजपूत को लाइन अटैच किया गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। कोतवाली के मालखाने से 55 लाख रुपये और जेवर चुराने के मामले में रविवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कार्यवाहक प्रधान आरक्षक (मुंशी) राजीव पंद्रे के कारनामे की गाज कोतवाली थाना प्रभारी विजय राजपूत और नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) वैशाली सिंह पर गिरी। एसपी आदित्य मिश्रा ने कोतवाली टीआई विजय राजपूत को लाइन अटैच कर दिया, वहीं सीएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

    न्यायालय में पेश

    इसी मामले में रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों सिवनी के जुआरी विवेक श्रीवास्तव उर्फ लाला, ऋतुराज मोहरे और हेमराज रनगिरे को न्यायालय में पेश किया। लाला की एक दिन की पुलिस रिमांड ली गई, जबकि ऋतुराज और हेमराज को जेल भेज दिया गया।


    बालाघाट पुलिस और सिवनी पुलिसकर्मी के बीच विवाद

    शनिवार रात जब बालाघाट पुलिस पूछताछ के लिए सिवनी पहुंची, तो वहां कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक योगेश राजपूत ने अभद्रता की। उन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया और बालाघाट पुलिस से नोटिस दिखाने को कहा। विवाद इतना बढ़ा कि हंगामे और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। इस दौरान का वीडियो भी वायरल हो गया है।

